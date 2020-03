Vor dem Release von Resident Evil 3 Remake am 3. April könnt ihr den neu aufgelegten Survival-Horror-Titel auszuprobieren. Denn bereits seit einigen Tagen steht die Demo für PlayStation 4, Xbox One und PC zur Verfügung. Die wichtigsten Tipps und Tricks für die Demo haben wir euch hier zusammengefasst.

Offene Beta: Start, Termin und Plattformen

Doch nicht nur der Singleplayer kann vorab getestet werden. Der neuartige, asymmetrische Multiplayer-Modus namens Resident Evil Resistance wird vorab ebenfalls anspielbar sein und zwar in Beta-Form. Capcom hat vor einiger Zeit eine Open-Beta für Resistance angekündigt, die, wie der Name schon sagt, frei für alle zur Verfügung gestellt wird. Vorausgesetzt ihr verfügt über eine Konsole oder einen PC mit entsprechender Netzwerkanbindung versteht sich.

Wann startet die offene Beta? „Resident Evil Resistance“ geht ab dem 27. März 2020 in die offene Beta.

PS4: 27. März 2020 um 8 Uhr

27. März 2020 um 8 Uhr Xbox One: 27. März 2020 um 8 Uhr

27. März 2020 um 8 Uhr PC: 27. März 2020 um 18 Uhr

Die Beta wird am 3. April 2020 um 8 Uhr für alle Plattformen enden. Doch da an diesem Tag „Resident Evil 3“ offiziell erscheint, könnt euch auch direkt weiter in Resistance stürzen.

Damit ihr am morgigen Freitag direkt loslegen könnt, kann die Beta schon jetzt via Preload auf eure PS4 oder Xbox One heruntergeladen werden.

Was genau uns hier nach dem Start erwartet, welche Überlebenden und welchen Mastermind wir spielen, wurde seitens Capcom nicht kommuniziert. Es ist jedoch denkbar, dass lediglich ein Testlevel freigeschaltet wird.

Auf welchen Plattformen wird gespielt? Sowohl die spielbare Demo zu „Resident Evil 3“ als auch die offene Beta für Resistance können auf dem PC via Steam, der PS4 und Xbox One heruntergeladen werden.

Und wenn ihr vorab mehr zum asymmetrischen Multiplayer erfahren möchtet, dann lest euch jetzt unsere umfangreiche Faktenflut durch. Hier erfahrt ihr alles zu den Spielmechaniken und den Charakteren sowie den Monstern, die euch im Spiel erwarten.