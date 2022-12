Octopath Traveler 2 – Erste Charaktere vorgestellt: Throné und Temenos

Auch in der Fortsetzung des Pixel-Abenteuers Octopath Traveler steht die Geschichte von acht Charakteren wieder im Vordergrund. Aber diesmal lernen wir komplett neue Helden und eine bisher unentdeckte Welt kennen.

Square Enix hat jetzt in einem Trailer zwei der acht Protagonisten genauer vorgestellt. Throné und Temenos sind ein ungleiches Paar – Temenos ist ein Kleriker, ein Priester des Lichts, während Throné als Diebin in den Schatten agiert. Wir erzählen euch alles, was ihr wissen müsst.

Throné Anguis: Raub, Mord und die Suche nach Freiheit

„Wenn du leben willst, musst du zuerst das Töten lernen“. Mit solchen netten Lebensweisheiten wuchs Throné auf und lernte schon in ihrer Kindheit ihr tödliches Handwerk von ihrem Vater. Ihre Eltern sind schließlich Anführer der Schwarznattern, einer Diebesbande im Schimmerland.

Jetzt ist sie aber fest entschlossen aus dem Teufelskreis von Mord und Todschlag zu entkommen und sich von den Ketten ihrer Vergangenheit zu befreien. Kein leichtes Unterfangen, bedenkt man die gefährliche Profession ihrer Eltern. Auf ihrer Suche nach Freiheit helfen Throné ihre einzigartigen Fähigkeiten.

Zum Einen hat sie zwei Wege-Aktionen, die außerhalb von Kämpfen genutzt werden können. Durch die Fähigkeit Stehlen kann sie andere um ihr Hab und Gut erleichtern. Ihr zweites Talent ist Auflauern, wodurch sie bestimmte Personen bewusstlos schlagen kann, um den Weg frei zu machen.

Auch im Kampf besitzt sie ein paar praktische Fähigkeiten. Da wäre einmal der Segen der Nacht, der während nächtlicher Kämpfe sowohl den Angriff als auch das Tempo für das gesamte Team erhöht. Mit ihrer Spezialkraft Schemen kann sie zweimal pro Runde handeln – die Kraft muss aber vorher aufgeladen werden.

© Square Enix

Temenos Mistral: Inquisitor mit Dedektiv-Allüren

Die Geschichte von Temenos beginnt im Kuppenland, als ein tragischer Vorfall die Grundfeste der Kirche erschüttert. Für einen Mann des Glaubens gibt er sich nicht so schnell mit den ersten präsentierten Erklärungen zufrieden und geht dem Ganzen auf eigene Faust nach.

Auch er hat zwei Wege-Aktionen, die ihm bei seiner Reise helfen. Einmal die Fähigkeit Führen, mit der er Stadtbewohner leiten und sogar im Kampf zur Hilfe rufen kann. Und wie es sich für die Inquisition gehört, ist seine zweite Aktion das Verhör, durch das er gebrochenen Gegnern Informationen entlocken kann.

Im Kampf aktiviert er in der Nacht automatisch sein Urteil des Mondes, das Gegner erblinden lässt und die Verteidigung reduziert. Urteilskraft erlaubt es ihm, mit jedem Angriff das Schild des Gegners zu mindern und sie somit besonders schnell zu brechen.

© Square Enix

Zweitlaufbahnen und Tageszeiten

Bei Temenos und Throné haben wir bereits gesehen, dass die Nacht verschiedene Kampffähigkeiten beeinträchtigt. Aber auch im Spielgeschehen, sollen sich der Wechsel von Tag zu Nacht auf die Handlung auswirken.

Eine weitere Neuerung sind die Zweitlaufbahnen. Jeder Charakter kann neben seinem Startberuf einen weiteren Job erlernen. Dafür können im Spiel bei verschiedenen Aufgaben und Quests Lizenzen freigeschaltet werden.

Neben Kleriker und Dieb gibt es sechs weitere Berufe: Krieger, Tänzer, Händler, Gelehrter, Jäger und Apotheker. Je nach Auswahl können verschiedene Waffen und Fähigkeiten genutzt werden, wodurch man mit verschiedenen Kombinationen experimentieren kann.