Octopath Traveler II erscheint 2023 mit acht neuen Sagas

Die magische Reise Octopath Traveler war ein voller Erfolg. Es verkaufte sich über drei Millionen Mal. Und so hat sich Square Enix dazu entschieden, einen offiziellen Nachfolger zu produzieren.

Octopath Traveler II wurde im Rahmen der aktuellen Nintendo Direct angekündigt und erstmals präsentiert. Schaut euch hier den offiziellen Trailer zum Spiel an.

Octopath Traveler II – Alte Stärken kehren zurück

Was macht Octopath Traveler so besonders? Wie es der Name bereits andeutet, bekommen wir es in „Octopath Traveler II“ wieder mit acht Hauptcharakteren zu tun, dessen Geschichten wir nach und nach durchlaufen.

Insbesondere der pixelige Dioramalook, der Retro-2D-Charaktere und neue Elemente wie Licht- und Schatteneffekte miteinander verbindet, lässt alles wie in einem belebten Diorama erscheinen – und das sorgt für die nötige Atmosphäre in diesem JRPG.

Der zweite Teil setzt auf die Stärken des ersten Spiels und wartet mit „neuen Geschichten, neuen Charakteren und Features“ auf. Einsteiger können also bedenkenlos zugreifen, da das Spiel nicht an den ersten Teil anknüpft.

Es kehren unter anderem zurück: das Break-&-Boost-System, das Schwächen der Feinde aufdeckt und mehr Schaden anrichtet, wenn Feinde nach Schwachstellennutzung „gebrochen“ sind. Und der Boost verstärkt den Charakter im Kampf.

Und die Wege-Aktionen werden ebenfalls wieder mit von der Partie sein, die euch mit NPCs auf einzigartige Weise interagieren lassen (vom Charakter abhängig).

Das ist übrigens an einen Tag-und-Nacht-Zyklus gebunden, der Interaktionen verändert, während die Wegkreuzungen (Dialoge der Hauptfiguren) wieder für mehr Tiefgang sorgen.

Was ist neu in Octopath Traveler II? Es geht in das Land Solostia, allerdings mit neuen und verwobenen Erzählungen acht neuer Reisender. Das sind die Hauptcharaktere:

Hikari (Krieger)

Agnea (Tänzerin)

Partitio (Händler)

Osvald (Gelehrter)

Throné (Diebin)

Temenos (Kleriker)

Ochette (Jägerin)

Castti (Apothekerin)

Neue Klassen gibt es demnach wohl nicht. Allerdings findet das Feature Latente Kraft Einzug ins Spiel. Es ist eine sehr mächtige Fähigkeit eines bestimmten Charakters – wohl so etwas wie eine ultimative Fähigkeit in Overwatch zum Beispiel.

Wann erscheint Octopath Traveler II? Das Rollenspiel „Octopath Traveler II“ erscheint am 24. Februar 2023 für die Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC via Steam.