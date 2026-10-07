Ocarina of Time auf Switch 2 – Nintendo zeigt neue Designs der Kult-Items

Nintendo stimmt Zelda-Fans mit neuen Bildern auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 ein. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal vier der wichtigsten Gegenstände aus Links Abenteuer: die Okarina der Zeit sowie die drei Heiligen Steine des Waldes, des Feuers und des Wassers.

Das Remake erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Neben der grundlegend überarbeiteten Grafik verspricht Nintendo einen aufgefrischten Soundtrack, modernisierte Steuerungsmöglichkeiten, neue Dialoge und vollständig vertonte Zwischensequenzen.

Bekannte Schätze im modernen Gewand

Wie sehen die Okarina der Zeit und die Heiligen Steine im Remake aus? Nintendo bleibt den bekannten Entwürfen des Nintendo 64-Klassikers treu, versieht die Gegenstände jedoch mit sichtbar feineren Details. Besonders die goldenen Einfassungen der drei Steine wirken aufwendiger modelliert und heben deren unterschiedliche Formen stärker hervor.

Zu sehen sind der grüne Kokiri-Smaragd, der rote Goronen-Opal und der blaue Zora-Saphir. Die Farben und charakteristischen Silhouetten wurden beibehalten, wodurch langjährige Fans die drei Schätze sofort erkennen dürften. Gleichzeitig sorgen die neuen Materialien und Lichtreflexionen für eine deutlich plastischere Darstellung.

Auch die namensgebende Okarina der Zeit wurde behutsam modernisiert. In der Nähe des Mundstücks befindet sich ein eingraviertes Triforce-Symbol, während die einzelnen Öffnungen des Instruments klarer ausgearbeitet sind. Im fertigen Spiel kann Link bekannte Melodien weiterhin über Tasten spielen. Alternativ lassen sich Lieder in das integrierte Mikrofon der Nintendo Switch 2 summen oder auf einer echten Okarina vorspielen.

Der Weg zum Master-Schwert

Welche Bedeutung besitzen die drei Heiligen Steine für Links Abenteuer? Link erhält jeden Stein nach dem Abschluss eines der ersten großen Labyrinthe. Der Große Deku-Baum überreicht ihm nach dem Sieg über Königin Gohma den Kokiri-Smaragd. Den Goronen-Opal bekommt der junge Held von Darunia, nachdem er König Dodongo bezwungen und den Goronen geholfen hat.

Der Zora-Saphir wartet nach Links gefährlicher Reise durch Jabu-Jabus Bauch. Dort muss er Prinzessin Ruto retten und Barinade besiegen. Sobald Link alle drei Heiligen Steine besitzt, kann er sie in der Zitadelle der Zeit einsetzen und mit der Okarina der Zeit das Zeitportal öffnen. Hinter diesem befindet sich das Master-Schwert, dessen Ziehen den Übergang zum erwachsenen Link und damit zur zweiten Hälfte des Abenteuers einleitet.

Zusätzliche Unterstützung liefert ZELDA NOTES innerhalb der Nintendo Switch App. Der Dienst soll unter anderem persönliche Erfolge anzeigen, ein umfangreiches Wissensquiz anbieten und das Erstellen eigener Okarinamelodien ermöglichen. Eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft ist für die Verwendung von ZELDA NOTES nicht erforderlich.

Wie gefallen euch die neuen Designs der Okarina der Zeit und der drei Heiligen Steine? Schreibt uns eure Meinung zum Switch 2-Remake in die Kommentare.

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