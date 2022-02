Nintendo Switch-Verkaufszahlen: Nintendos Hybrid schlägt PS1 und Wii

Die Nintendo Switch ist vor fast fünf Jahren erschienen und hat sich nach und nach zu einem großen Erfolg gemausert. Jetzt hat Nintendo im neuesten Finanzbericht einen Meilenstein erreicht, der den Hybriden zur erfolgreichsten Konsole des Herstellers macht.

Die Nintendo Switch ist in der Top 5 der meistverkauften Konsolen

Nintendo hat die Zahlen für das vergangene Quartal und damit das Weihnachtsgeschäft bekannt gegeben. Das ist normalerweise für Nintendo immer ein großer Erfolg – und auch 2021 ist keine Ausnahme.

Wie der Hersteller aus Japan bekannt gegeben hat, hat sich die Nintendo Switch seit März 2017 so insgesamt 103.54 Millionen Mal weltweit verkauft. Damit lässt die Konsole die Wii (101.63 Millionen) und die PS1 (102.49 Millionen) hinter sich. Somit ist die Switch auf Platz 5 der meistverkauften Konsolen aller Zeiten.

Als nächstes wird sie voraussichtlich die PS4 überholen, die mit 116.9 Millionen abgesetzten Einheiten ebenfalls sehr erfolgreich war. Einzig die PS2 und die Handheld-Familien des Game Boys und Nintendo DS stehen der Switch dann noch im Weg.

Die verkauften Switch-Einheiten (in Millionen) verteilen sich so entsprechend auf die einzelnen Revisionen (via Analyst Daniel Ahmad):

Nintendo Switch (Standard): 81.68

(Standard): 81.68 Nintendo Switch Lite : 17.87

: 17.87 Nintendo Switch OLED: 3.99

Die neueste Hardware-Revision, die Nintendo Switch OLED, erschien im Oktober und hat demnach erst ein Quartal hinter sich. Mit den knapp 4 Millionen Einheiten trotz des laufenden Chipmangels hat sich die leicht bessere Konsole genauso oft verkauft, wie die PlayStation 5:

Auch die Spiele sind erfolgreich gewesen

Nintendos Erfolg geht aber noch viel weiter. Denn was wäre eine Konsole ohne die passenden Spiele. So hat Nintendo wieder einige Hochkaräter veröffentlicht, die ebenfalls sehr erfolgreich am Markt sind. Hier die wichtigsten Spiele, die seit April 2021 erschienen sind (alle Zahlen in Millionen)

Absolute Dauerbrenner: Aber Nintendo kommt insgesamt auf eine Zahl von 179.29 Millionen verkauften Spielen seit April 2021. Das liegt vor allem an Spielen wie Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons. Beide Titel konnten sich in den vergangenen Monaten 7,96 respektive 5 Millionen Mal verkaufen. Damit hat sich „Animal Crossing: New Horizons“ öfters verkauft, als alle Teile der Reihe zusammengerechnet (via Daniel Ahmad).

2021 war abseits von Verkaufszahlen ein auf und ab für Nintendo. In unserem Rückblick schauen wir, wie sich die Switch letztes Jahr geschlagen hat:

