Nintendo hat auf YouTube einen Trailer zu Nintendo Switch Sports veröffentlicht, der einen Überblick über den Inhalt des Spiel und das Spielerlebnis geben soll. Neben bereits bekannten Sportarten aus anderen Spielen wie „Wii Sports“ kommen auch neue Disziplinen dazu. Dieser Artikel gibt euch einen Einblick in das neue Sporterlebnis der Nintendo-Familie.

Spocco Square: das neue Zuhause für Sportfans

Es gibt viel neues in Nintendo Switch Sports zu erleben. Dazu gehört auch das Trainingszentrum namens Spocco Square, in dem sich die Spieler*innen den verschiedenen Sportarten widmen können. Alle Disziplinen werden in dem, extra für das Spiel designten, Setting angeboten und finden in verschiedenen Bereichen der Trainingsstätte statt.

Hier kann man auch sein persönliches Sports-Mii erstellen, ganz nach dem eigenen Geschmack. Outfit und verschiedenste körperliche Merkmale können angepasst werden. Wem das Aussehen des Charakters nicht wichtig ist, kann entweder Vorlagen verwenden oder sich sein Mii zufällig erstellen lassen.

Die Sportarten: Zwischen neuen Gesichtern und alten Bekannten

Die Sportarten bedienen sich an klassischen Disziplinen aus dem echten Leben. Die Entwickler bieten dabei eine Kombination aus alten Klassikern aus „Wii Sports“-Zeiten, die in neuem Glanz erstrahlen und neuen Sportarten, die es vorher noch nicht gab:

Bowling

Tennis

Volleyball

Badminton

Fußball

Chambara

Bowling und Tennis werden den meisten bekannt vorkommen. Einige Disziplinen haben kleine Specials bekommen, wie es sie bei „Wii Sports“ im Trainingsbereich auch schon gab. Beim Bowling gibt es das bekannte Training, bei dem die Kugel um Hindernisse herum manövriert werden muss. Beim Fußball muss im Rahmen eines Treffsicherheits-Trainings mit einem Volleyschuss der Ball ins Tor befördert werden. Das Tor wird dabei von Runde zu Runde kleiner.

Chambara wird den meisten von euch wohl nichts sagen. Bei dieser Disziplin handelt sich um eine Kampfsportart, bei der eins gegen eins mit flexiblen, gepolsterten Schwertern gekämpft wird und die den Waffen beim Fechten sehr ähnlich sind.

Im Switch-Ableger muss versucht werden den Gegner mit Treffern von der Plattform runter ins Wasser zu befördern. Gewählt werden kann dabei zwischen drei verschiedenen Schwertarten: dem normalen Schwert, dem Charge Sword und den Zwillingsschwertern. Das Charge Sword lädt sich mit jedem geblockten Schlag auf und bei den Zwillingsschwertern kämpft ihr statt mit einem mit zwei Schwertern.

Volleyball, Fußball und Badminton funktionieren sehr intuitiv. Bei den Rückschlagsportarten können die Bälle unterschiedlich getroffen werden, um ihnen einen Spin und eine Richtung zu geben, um so Deckungen zu umgehen und die Gegner zu überraschen. Volleyball arbeitet mit den gleichen Techniken wie in echt: Aufschläge, blocken, pritschen und baggern. Fußball kann im eins gegen eins oder vier gegen vier gespielt werden.

Spielmodi: Lokal, online, gegen Freunde – alles ist möglich

„Nintendo Switch Sports“ könnt ihr nicht nur alleine spielen. Nintendo bietet euch zahlreiche verschiedene Möglichkeiten an, um mit Freunden zu spielen. Im Couch-Koop kann mit Freunden zusammen an einer Konsole gespielt und sich in den verschiedenen Disziplinen gemessen werden. Online kann sowohl mit Freunden, als auch gegen Spieler*innen weltweit angetreten werden.

Hierbei setzt Nintendo sogar noch ein Rangsystem obendrauf. Ränge werden basierend auf der Leistung vergeben. Man startet auf Rang E und kann sich durch Matches gegen andere Spieler*innen auf der Rangleiter hocharbeiten, um schließlich den besten Rang A zu erreichen

Nintendo Switch Sports: Diese Updates sind bereits angekündigt

Mit dem Trailer kündigt Nintendo gleich auch noch zwei geplante Updates an. Mit einem Patch im Sommer soll Fußball mit dem Legstrap kompatibel gemacht werden. Einer der Joy-Controller kann dann am Bein befestigt werden, damit ihr den Ball richtig ins Tor kicken könnt. Im Herbst wird die Sportvielfalt in „Nintendo Switch Sports“ um einen weiteren Klassiker erweitert: Golf.

„Nintendo Switch Sports“ wird am 29. April 2022 veröffentlicht und ist bereits jetzt im Nintendo eShop vorbestellbar.