Nintendo Switch Sports: Nachfolger zu Wii Sports angekündigt

Auf der gestrigen Nintendo Direct wurde überraschend ein Nachfolger zum beliebten Wii Sports angekündigt. Das Spiel hört auf den Namen Nintendo Switch Sports und soll noch dieses Jahr weltweit für die Nintendo Switch erscheinen.

In „Nintendo Switch Sports“ könnt ihr erneut verschiedene Sportarten per Bewegungssteuerung nachahmen und dabei gegen Freund*innen und Familie antreten. Der erste Teil lag seinerzeit als Starttitel häufig dem Lieferumfang der Nintendo Wii bei und erfreute sich großer Beliebtheit.

Nintendo Switch Sports: Diese Sportarten sind dabei

Zum Start des Spiels werden insgesamt sechs Sportarten zur Verfügung stehen. Tennis und Bowling sind absolute Klassiker, Badminton, Volleyball, Fußball und Chambara komplettieren die Liste. Bei Letzterem handelt es sich um Schwertkämpfe auf einer Plattform. Nach dem Release soll mit Golf die siebte Sportart nachgeliefert werden.

Die Bewegungssteuerung erinnert im Video stark an jene aus „Wii Sports“ . Veteran*innen werden sich also schnell zurecht finden. Eine Besonderheit bietet hier der Fußball. Dank einem neuen Gadget, das der physischen Version von „Nintendo Switch Sports“ beiliegen wird, könnt ihr euren Joy-Con an euren Oberschenkeln befestigen.

Dadurch könnt ihr dann mit euren Beinen Schüsse abfeuern. Freut euch also schon einmal auf haufenweise Videos von Spielenden, die gegen Couchtische oder ihren Fernseher treten. Für Fußball-Fans stehen auf der Switch offenbar rosige Zeiten an, denn „Nintendo Switch Sports“ war nicht der einzige Titel mit dem Runden und dem Eckigen, der gestern vorgestellt wurde:

Releasetermin und Online Play Test

Das Sport-Spiel soll am 9. April erscheinen. Wenn ihr schon vorher einen Blick erhaschen möchtet, könnt ihr euch für einen Online Play Test anmelden. Hierfür benötigt ihr aber ein aktives Nintendo Switch Online-Abo.

Vom 18. bis zum 20. Februar könnt ihr dann in zufälligen Online-Matches Tennis, Bowling und Chambara ausprobieren. Es handelt sich dabei um einen Netzwerktest, der Online-Multiplayer soll ein wichtiger Bestandteil von „Nintendo Switch Sports“ werden.

Wie ist eure Meinung zu „Nintendo Switch Sports“? Freut ihr euch auf lustige Duelle im Wohnzimmer oder hattet ihr schon vergessen, dass die Switch überhaupt Bewegungssteuerung ermöglicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!