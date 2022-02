Mario Kart 8 Deluxe bekommt 48 neue Strecken als DLC

Mario Kart 8 Deluxe gehört zu den beliebtesten Titeln der Nintendo Switch. Nach dem das Spiel ursprünglich schon 2014 für die Wii U veröffentlicht wurde, kam es 2017 als Deluxe-Version auf die aktuellste Nintendo-Konsole.

Während in den vergangenen Monaten mehrmals Gerüchte aufkamen, dass es schon bald Neuigkeiten über einen etwaigen Nachfolger geben könnte, gibt es jetzt erstmal wieder gute Nachrichten für Fans von Teil 8. Nintendo ist nämlich noch lange nicht fertig mit dem Spiel.

Mario Kart 8 Deluxe: Neue Strecken kommen in Wellen

Wie Nintendo gestern auf der Nintendo Direct bekannt gegeben hat, werden in den kommenden Monaten 48 neue Strecken in insgesamt sechs Wellen veröffentlicht. Pro Welle erwarten euch demnach acht neue Kurse. Gänzlich neu sind die Strecken dabei bekanntlich nicht. Es handelt sich vielmehr um bekannte Orte, die für die Switch neu aufgelegt werden.

Solltet ihr jetzt erwarten, dass ihr jede der sechs Wellen einzeln kaufen müsst, könnt ihr an dieser Stelle aufatmen. Das „Booster Course Pass DLC“, wie die Erweiterung offiziell genannt wird, wird für einmalig 24,99 US-Dollar erhältlich sein. Wir gehen davon aus, dass der Preis einfach in Euro übertragen wird.

Gute Neuigkeiten gibt es auch für Käufer des Erweiterungspakets von Nintendo Online. Genau wie beim Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise DLC wird auch das Update für Mario Kart für Abonent*innen direkt verfügbar sein.

Welche Strecken werden hinzugefügt?

Um welche Kurse es sich letztlich genau handeln wird, hat Nintendo bisher nicht bekannt gegeben. In der ersten Welle werden auf jeden Fall die Coconut Mall von der Wii, der Choco Mountain vom N64 und Tokyo Blur aus „Mario Kart Tour“ enthalten sein.

Bei den weiteren Strecken wird es sich vermutlich um eine bunte Auswahl quer durch die Serien-Geschichte handeln, sodass am Ende kaum noch Wünsche übrig bleiben dürften. Los geht es übrigens am 18. März, wenn die erste Welle eintrifft. Nach und nach werden dann die weiteren Strecken veröffentlicht, die letzten davon erst Ende 2023.

Über welche Strecke würdet ihr euch am meisten freuen? Seid ihr zufrieden mit der Ankündigung oder hattet ihr auf „Mario Kart 9“ gehofft? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!