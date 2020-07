Nintendo Switch zum Bestpreis bei MediaMarkt im Angebot

Falls ihr mit dem Gedanken spielt, eine Nintendo Switch zu kaufen, dann gibt es die Konsole jetzt zum günstigsten Preis bei MediaMarkt. Die Konsole ohne Spiele, also einfach nur die aktuellste Version der Switch, kostet derzeit 319,73 Euro bei MediaMarkt. Das ist der aktuelle Bestpreis.

Inmitten der Corona-Pandemie gab es kaum noch Konsolen zu kaufen. Überall war sie ausverkauft. Es kam zu Lieferengpässen bezüglich der Teile und die Produktion der Hardware erlitt so einen zeitlichen Verzug. Die Engpässe hat Nintendo zwar überwunden, doch nun fragen sich die Kunden, in welchem Angebot und bei welcher Aktion die günstigste Hybridkonsole wieder auf sie wartet.

Unbedingt Nintendo Switch New Edition kaufen!

Ihr solltet unbedingt die neuste Version der Konsole kaufen. Wenn es keine Nintendo Switch Lite sein soll, dann die Nintendo Switch in Grau oder Neon-Rot und Neon-Blau, die die jeweilige Farbe der Joy-Cons (Controller) widerspiegelt. Ihr müsst beim Kaufen wirklich darauf achten, dass die folgende Angabe dran steht:

Achtet bei vermeintlichen Angeboten also darauf, dass es sich auch wirklich um die neue Version handelt. Denn häufig wollen Händler die Hybridkonsole zu einem besseren Preis anbieten, doch es ist eine viel ältere Version.

Was ist neu bei der New Edition? Die New Edition verfügt über einen besseren Grafikprozessor, den Tegra X1. Dieser verlängert die Akkulaufzeit. Zelda: Breath of the Wild soll so beispielsweise über 5,5 Stunden spielbar sein, während es zuvor nur 3 Stunden waren. Im Durchschnitt beträgt die Akkulaufzeit sogar 4,5 bis 9 Stunden und nicht mehr 2,5 bis 6,5 Stunden.

Wichtig: Den Preis von 319, 73€ garantiert MediaMarkt nur bis zum 3. August 2020, bis 9 Uhr morgens und nur so lange der Vorrat reicht.