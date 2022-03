Der gefeierte Regisseur und Filmemacher Guillermo del Toro („Shape of Water“, Hellboy-Filme) ist mit einem neuen Kinofilm am Start, der schon jetzt viel Beachtung erhalten hat. Der von Kritikern gelobte und hochkarätig besetzte Psychothriller Nightmare Alley heimste gleich 4 Oscar-Nominierungen ein und wird als Geheimfavorit für den wichtigsten Filmpreis bei der anstehenden Verleihung Ende März gehandelt.

Der Film ist erst im Dezember in den USA und im Januar in den deutschen Kinos angelaufen – dennoch steht „Nightmare Alley“ nur wenige Wochen später bei Disney+ zur Verfügung. Wer also den Film auf der großen Leinwand verpasst haben sollte, kann den Streifen jetzt bei dem Streaming-Anbieter Disney+ ohne Extrakosten nachholen.

Worum geht es bei Nightmare Alley?

Die Story basiert auf dem gleichnamigen Roman von William Lindsay Gresham und spielt im Amerika der 1930er Jahren. Im Zentrum steht der charismatische Stanton Carlisle (Bradley Cooper), der regelrecht vom Pech verfolgt wird. Als er auf dem Jahrmarkt die Hellseherin Zeena (Toni Collette) und ihren Mann sowie Mentalisten Pete (David Strathairn) kennenlernt, wittert er seine Chance.

Stanton Carlisle nutzt die Gelegenheit und eignet sich deren Können und Wissen mit dem Ziel an, durch seine neu erworbenen Fähigkeiten als (angeblicher) Hellseher die wohlhabende Elite der New Yorker Gesellschaft auszunehmen. Mit der ihm treu ergebenen Assistentin Molly (Rooney Mara) plant der Scharlatan den gefährlichen Tycoon Ezra Grindle (Richard Jenkins) zu betrügen. Eine mysteriöse Psychiaterin (Cate Blanchett) soll ihm dabei helfen, doch ausgerechnet sie könnte sich als seine bisher gefährlichste Gegnerin erweisen…

Hochkarätige Besetzung mit Bradley Cooper und Cate Blanchett

Regisseur Guillermo del Toro konnte für sein neuestes Werk eine prominente Besetzung vor der Kamera vereinen. Die Hauptrollen sind mit den Hollywoodstars Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara bis hin zu seinem Hellboy-Star Ron Perlman und David Strathairn erstklassig besetzt.

Der neue Film „Nightmare Alley“ von Visionär und Oscar-Preisträger Guillermo del Toro erhielt zwar von den Kritikern viel Lob, jedoch konnte die Produktion mit einem beachtlichen Budget von 60 Millionen US-Dollar an den Kinokassen nicht so viel einspielen wie von dem zum Disney-Konzern gehörigen Studio Searchlight Pictures erhofft. Gründe dafür dürften vor allem die weiterhin angespannte Corona-Lage und die teilweise noch immer geschlossenen Kinos sein.

