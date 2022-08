New Tales from the Borderlands: Gearbox kündigt neues Story-Abenteuer an

Entwickler Gearbox hat ein neues episodisches „Borderlands“-Abenteuer für diesen Oktober angekündigt, welches eine Fortsetzung der hervorragenden Telltale-Games-Spielereihe Tales from the Borderlands von 2015 darstellen wird.

Doch anstatt sich auf die bisherigen Held*innen Rhys und Fiona aus der ursprünglichen Tales-Serie zu konzentrieren, wird das neue Spiel, das passenderweise den Titel New Tales from the Borderlands trägt, den Spieler*innen die Kontrolle über drei neue Charaktere geben, die sich auf eine Reise begeben, die Welt zu retten.

Neue Held*innen, aber altes Rezept

Zum Start der gamescom enthüllte Gearbox bei der Opening Night Live den ersten Trailer zu „New Tales from the Boderlands“. Der Trailer ist voller Action und Humor und zeigte, was die Spieler*innen erwarten wird. Unter anderem war ein Kampf mit Action-Figuren und eine Gameshow mit Haien zu sehen. Seht euch nachfolgend den neuen Trailer an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie im ursprünglichen „Tales from the Borderlands“ handelt es sich hier nicht um einen Looter-Shooter in Ego-Perspektive, sondern um ein Story-basiertes Spiel, bei welchem die Entscheidungen der Spieler*innen eine Rolle spielen und sie bestimmen, wie die Geschichte weitergeht.

Das ursprüngliche „Tales from the Borderlands“ wurde von Telltale Games entwickelt und erzählte eine Geschichte in fünf Episoden. Nach der Schließung von Telltale Games im Jahr 2018 wurde das Franchise an 2K Games, den Eigentümer der Borderlands-Reihe, verkauft.

Dieses neue Spiel wird von 2K veröffentlicht und vom Boderlands-Studio Gearbox entwickelt, die für dieses Projekt auch einige ursprüngliche „Tales from the Borderlands“- Teammitglieder mit an Bord genommen haben.

Liebenswerte Verlierer

Zu dem neuen Protagonisten-Trio gehören Anu, eine „altruistische Wissenschaftlerin“, ihr Möchtegern-Poser-Bruder Octavio und Fran, die Besitzerin eines Froyo-Shops in der Metropole Promethea.

Diese drei sind eindeutig kein Helden-Material, denn Gearbox selbst nennt sie „liebenswerte Verlierer“. Als „unterdrückte, unerschrockene Zivilisten“ versuchen sie, eine Invasion ihrer Heimat durch den Waffenhersteller Tediore zu überleben.

Wann erscheint New Tales from the Borderlands?

Fans müssen auf den neuen Eintrag in die „Borderlands“-Historie nicht mehr lange warten. „New Tales from the Borderlands“ erscheint am 21. Oktober 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X.