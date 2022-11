Gerücht: Alien: Isolation 2 + weiteres AAA-Alien-Spiel in Entwicklung

Insider-Informationen zufolge soll sich ein neues Spiel aus dem „Alien“-Franchise mit dem Codenamen „Marathon“ in Entwicklung befinden, welches angeblich über ein AAA-Budget verfügt. Außerdem gibt diese anonyme Quelle an, dass sich ein potenzieller Nachfolger für Alien: Isolation entweder in Entwicklung befindet oder noch gepitcht wird.

Sind neue Alien-Spiele in Planung?

Nach dem großen Erfolg von „Alien: Isolation“ im Jahr 2014 lechzten Fans nach Nachschub in ähnlichen Ausmaßen. Mittlerweile ist Aliens: Fireteam Elite erschienen, doch der Horden-Shooter konnte mit dem großartigen Horror von „Isolation“ nicht mithalten.

Wie Insider Gaming dank einer anonymen Quelle berichtet, könnte es in Zukunft Abhilfe mit einem lang erwarteten Nachfolger für „Isolation“ geben. Es handelt sich hierbei zwar momentan noch um Gerüchte, passenderweise heißt es auf der Twitter-Seite von Creative Assembly (das Studio hinter „Isolation“), dass das Videospielstudio derzeit an zwei unangekündigten Projekten arbeitet.

Gleichzeitig erfuhr Insider Gaming von seiner Quelle, dass ein weiteres „Alien“-Spiel in Entwicklung ist. Das Entwicklerstudio dahinter ist noch unbekannt, es soll aber über ein AAA-Budget für die Entwicklung verfügen. Die Informationen zum Spiel selbst sind noch spärlich, momentan soll es den Codenamen „Marathon“ tragen und von Horror-Spielen wie Dead Space und Resident Evil inspiriert sein.

Auf diesen Alien-Titel könnt ihr euch schon jetzt freuen!

Die beiden oben genannten Spiele sind momentan noch reine Spekulation, dennoch könnt ihr euch schon jetzt auf einen Titel freuen, der schon offiziell angekündigt wurde. Auf dem Summer Game Fest 2022 enthüllte Focus Entertainment Aliens: Dark Descent.

Das Spiel wird sich auf taktisches Gameplay konzentrieren und wie in früheren „Aliens“-Titeln den Konflikt zwischen Menschen und Horden von Xenomorphs behandeln. Hier könnt ihr den ersten Trailer zum Spiel sehen.