Neue Villen in GTA Online – Entdecke das Winter-Update mit KI-Assistenten!

Rockstar Games hat mit dem Titel-Update 1.72 das Winter-Update für GTA Online veröffentlicht. Der Name des Updates – A Safehouse in the Hills – ist dabei Programm: Du kannst jetzt luxuriöse Villen mitsamt KI-Assistenten, neuen Fahrzeugen, Story-Missionen und zahlreichen Anpassungen erleben. Dieses umfassende Update steht auf allen Plattformen zur Verfügung, inklusive PlayStation 5, Xbox Series X|S, sowie den älteren Konsolen und PC.

Mansions und ihre Neuerungen

Was steckt hinter den neuen Villen? Mit dem Update kannst du drei luxuriöse Anwesen über die neue Website Prix Luxury Real Estate erwerben. Jedes Haus bietet exklusive Räume wie ein Spa, einen Mediensaal, Trophäenvitrinen und sogar eine eigene Dachlandeplattform für Helikopter.

Welche Features haben die neuen Villen noch? In der unteren Etage befindet sich eine Garage für bis zu 20 Fahrzeuge, ein persönlicher Nachtclub und ein Safe, der dein gesamtes Bargeld anzeigt. Zusätzlich kannst du Tiere wie Hund oder Katze kaufen, die sich frei im Anwesen bewegen.

Künstliche Intelligenz mit Persönlichkeit

Wie funktionieren die KI-Assistenten? Dir stehen drei Persönlichkeiten zur Verfügung: Angel, Haviland und OG. Sie helfen dir bei Geschäftsoperationen, ermöglichen Schnellreisen oder stoßen Partys an. Zudem erreichst du sie direkt im Freemode über das Handy.

Welchen spielerischen Nutzen bietet die KI? Die KI kann die Produktionsgeschwindigkeit deiner Geschäfte steigern. Auch Sicherheitsdienste lassen sich über sie verwalten, inklusive Gegner-Abwehr bei entsprechenden Upgrades.

Mission Creator und neue Story-Reihe

Was ist der neue Mission Creator? Eine der größten Neuerungen ist das neue Tool, mit dem du deine eigenen Missionen erstellen und teilen kannst. Fünf Beispielmissionen dienen als Vorlage für verschiedene Spieltypen.

Worum geht es in KnoWay Out? In fünf neuen Story-Missionen dreht sich alles um ein selbstfahrendes Taxi-Unternehmen. Die Missionen sind solo oder mit bis zu vier Personen spielbar und bieten neue Karriere-Herausforderungen.

Neue Fahrzeuge und exklusive GTA+ Inhalte

Welche neuen Fahrzeuge gibt es? Insgesamt wurden fünf neue Wagen hinzugefügt, darunter der Vapid FMJ MK V (Super), Progen Luiva, Pfister X-treme, Übermacht Sentinel XS4 und Grotti GT750.

Vapid FMJ MK V (nur für GTA+ bis 18. Dezember)

Progen Luiva (exklusiv für GTA+ bis 18. Dezember)

Pfister X-treme

Übermacht Sentinel XS4

Grotti GT750

Welche Tuning-Möglichkeiten gibt es? In Villen mit Fahrzeugwerkstatt kannst du HSW-, Benny’s- und Drift-Tuning nutzen. Diese Optionen sind GTA+ Mitgliedern vorbehalten.

Rückkehr beliebter Fahrzeuge & Modifikationen

Welche Fahrzeuge sind zurück im Shop? Neben den neuen Autos gibt es eine lange Liste zurückgekehrter Klassiker, die nun im Behördenmodshop mit dem Raketenabwehr-Jammer aufgerüstet werden können.

Welche Modifikationen sind neu? Viele Fahrzeuge sowie zahlreiche Flugzeuge können jetzt in bestehenden Garagen und Hangars mit Raketenabwehr ausgerüstet werden.

Neue Random-Events und Actions

Welche Events sorgen für mehr Abwechslung? In Freemode gibt es jetzt das Event Getaway Driver, bei dem du eine laufende Fluchtaktion unterstützen kannst, um GTA$ und RP zu verdienen.

Welche Quickplay-Aktionen gibt es? Insgesamt wurden vier neue Aktionen ins Interaktionsmenü eingefügt, die deine Emotes und Bewegungsoptionen erweitern.

Erweiterte Nutzerfreundlichkeit und Karriere-Features

Was wurde an der Nutzeroberfläche verändert? Inhalte lassen sich nun übersichtlicher bewerten und Odd Jobs erscheinen als cyanfarbene Map-Blips. Auch die Steuerung beim Creator-Test wurde verbessert.

Welche Karriere-Features wurden angepasst? Du bekommst jetzt 500 GTA$ für Bewertungen. Patrick McReary ist dauerhaft als Gunman verfügbar, neue Belohnungen erweitern die Karriereprogression.

Zahlreiche Bugfixes im Detail

Welche Probleme wurden behoben? Rockstar hat über 60 Bugs behoben, darunter lange Ladezeiten, falsch platzierte Fahrzeuge, feststeckende Charaktere oder fehlerhafte NPC-Verhalten. Auch viele Missionen wie The Prison Break oder Assault on Cayo Perico wurden überarbeitet.

Gab es Optimierungen am Spielsystem? Ja, die Enhanced-Version unterstützt jetzt DLSS 2.9.1 inklusive Frame Generation für bessere Performance mit aktiviertem VSync. Zudem wurden Netzwerkprobleme bei Matchmaking-Bugs ausgebessert.

Verbesserungen für GTA+ Mitglieder

Was ist neu für Club-Mitglieder? In der Vinewood Club App kannst du jetzt Personal fernsteuern und Jobs zuweisen. GTA+ Mitglieder erhalten ebenfalls erweiterten Zugriff auf besondere Fahrzeug-Upgrades in Villen mit Werkstatt-Erweiterung.

Ein Update mit enormer Tiefe

Mit A Safehouse in the Hills liefert Rockstar eines der umfangreichsten Winter-Updates bisher. Die Kombination aus luxuriösen Anwesen, smartem KI-System, neuen Fahrzeugen und einer überarbeiteten Nutzerführung dürfte viele Fans erneut ins virtuelle Los Santos locken.

