Neue Harry-Potter-Serie startet 2027 auf HBO – Erster Einblick in London!

Am vergangenen Sonntag erhielten Fans einen ersten Einblick in die neue Harry-Potter-Serie, die derzeit für HBO produziert wird. Auf den Straßen von London konnten Beobachter Dominic McLaughlin in der Rolle des jungen Harry Potter zusammen mit einer imposanten Figur von Rubeus Hagrid sehen. Interessanterweise war Nick Frost, der Hagrid in der Serie darstellt, nicht tatsächlich vor Ort. Stattdessen übernahm ein Bodydouble die Außenaufnahmen, um den Effekt von Hagrids beeindruckender Größe zu verstärken.

Ein Blick hinter die Kulissen

Was passiert in der neuen Serie? Die Serie basiert auf den beliebten Büchern von J. K. Rowling und soll diese so originalgetreu wie möglich umsetzen. Die Dreharbeiten finden hauptsächlich in den Warner Bros. Leavesden Studios, einem Vorort von London, statt. Doch immer wieder zieht es das Team für Außenaufnahmen in die Stadt, wie zuletzt bei Aufnahmen im London Zoo.

Diese Serie bietet eine Gelegenheit, im Gegensatz zu den Filmen, näher an der Buchvorlage zu bleiben. So wird zum Beispiel die Szene gedreht, in der Hagrid Harry nach dem Einkaufen in der Winkelgasse zu den Dursleys zurückbringt. In den Filmen wurde dieser Teil der Geschichte zugunsten einer kürzeren Erzählweise verändert.

Die Besetzung der neuen Serie

Wer sind die neuen Gesichter? Dominic McLaughlin spielt die Hauptrolle des Harry Potter. Neben ihm wurden Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger besetzt. Diese jungen Talente werden von einer beeindruckenden Auswahl an erfahrenen Schauspielern unterstützt, darunter John Lithgow als Albus Dumbledore und Nick Frost als Rubeus Hagrid.

Die Besetzung der Serie wurde mit großer Sorgfalt ausgewählt, um die Charaktere der Bücher authentisch darzustellen. Die Auswahlprozesse begannen bereits 2024 und endeten im Mai 2025, nachdem 32.000 Schauspieler in Betracht gezogen worden waren.

Produktion und Veröffentlichung

Wann wird die Serie ausgestrahlt? Die Dreharbeiten zur Harry-Potter-Serie begannen im Juli 2025, und die Premiere ist für Anfang 2027 auf HBO geplant. Die erste Staffel wird voraussichtlich acht Episoden umfassen. Die Serie wird in Zusammenarbeit von HBO, Warner Bros. Television, Brontë Film & TV und Heyday Films produziert.

Die Produzenten haben angekündigt, dass die Serie möglicherweise über zehn Staffeln gehen könnte, um den reichhaltigen Inhalt der Bücher vollständig auszuschöpfen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, Übergangsmomente und Details zu zeigen, die in den Filmen oft ausgelassen wurden.

Erwartungen und Vorfreude

Wie reagieren die Fans? Die Erwartungen an die neue Serie sind hoch, insbesondere weil sie verspricht, den Büchern treuer zu bleiben als die Filmreihe. Fans hoffen auf eine detaillierte und liebevolle Umsetzung der geliebten Geschichten. Die ersten Eindrücke von den Dreharbeiten wecken bereits großes Interesse und Vorfreude auf das, was noch kommen wird.

Was denkst du über die kommende Harry-Potter-Serie? Freust du dich auf die neue Interpretation? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren!