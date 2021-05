Neue Inhalte kommen bei Netflix hinzu …

… einige Filme & Serien verlassen die Plattform im Mai aber auch

Unsere Liste zeigt, welche Inhalte verschwinden

Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Mai 2021 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Mai 2021: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime Video, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Mai 2021 entfernt Netflix Inhalte wie „Gladiator“, „Escape Room“ und „Planet der Affen: Survival“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Mai 2021 verfügbar:

Hamza’s Suitcase – 1. Mai

– 1. Mai It’s Fine – 2. Mai

– 2. Mai Ich bin nicht verrückt – 3. Mai

– 3. Mai Wuff Star: Rund um die Welt – 4. Mai

– 4. Mai TKKG – Das Geheimnis um die rätselhafte Mind-Machine – 4. Mai

– 4. Mai The Amazing Spider-Man – 5. Mai

– 5. Mai Holmes & Watson – 5. Mai

– 5. Mai Stadt Gottes: 10 Jahre später – 6. Mai

– 6. Mai Berlin, Berlin – Der Film – 7. Mai

– 7. Mai Lion’s Heart – 8. Mai

– 8. Mai Regatta – 8. Mai

– 8. Mai Tattah – 8. Mai

– 8. Mai Antar: Son of Shadad – 8. Mai

– 8. Mai The Bulbul’s Nest – 8. Mai

– 8. Mai The Apostate – 9. Mai

– 9. Mai The Beginning of Life, The Series – 10. Mai

– 10. Mai Liebe, Brot und 1000 Küsse – 12. Mai

– 12. Mai Im Zeichen der Venus – 12. Mai

– 12. Mai Inglourious Basterds – 14. Mai

– 14. Mai Gladiator – 14. Mai

– 14. Mai Kampf gegen den Teufel – 14. Mai

– 14. Mai Vorbilder?! – 14. Mai

– 14. Mai Rico, Oskar und der Diebstahlstein – 14. Mai

– 14. Mai Lernen mit Timmy – 14. Mai

– 14. Mai Follow Me – 15. Mai

– 15. Mai Der Zauberschulbus – 18. Mai

– 18. Mai Slaughterhouse Rulez – 18. Mai

– 18. Mai Friends with Money – 19. Mai

– 19. Mai Klassentreffen 1.0 – 20. Mai

– 20. Mai Dr. Klein – 25. Mai

– 25. Mai Little Man – 25. Mai

– 25. Mai Madagascar – 26. Mai

– 26. Mai Escape Room – 26. Mai

– 26. Mai Late Night – Die Show ihres Lebens – 28. Mai

– 28. Mai Insectibles – 30. Mai

– 30. Mai Robin Hood: Schlitzohr von Sherwood – 30. Mai

– 30. Mai Zoés Zauberschrank – 30. Mai

– 30. Mai Die Angst vor der 13 – 31. Mai

– 31. Mai The Titan Games – 31. Mai

– 31. Mai Watchmen – Die Wächter – 31. Mai

– 31. Mai Star Trek Into Darkness – 31. Mai

– 31. Mai Weihnachten in Alaska – 31. Mai

– 31. Mai Planet der Affen: Survival – 31. Mai

– 31. Mai Black Man White Skin – 31. Mai

– 31. Mai Mission: Impossible – Rogue Nation – 31. Mai

– 31. Mai Super 8 – 31. Mai

– 31. Mai Das Kartell – 31. Mai

– 31. Mai Love is a Story – 31. Mai

– 31. Mai #Selfie 69 – 31. Mai

– 31. Mai Hangover 2 – 31. Mai

– 31. Mai Eurotrip – 31. Mai

– 31. Mai The Heroes of Evil – 31. Mai

– 31. Mai Beach Rats – 31. Mai

– 31. Mai The Way We Dance – 31. Mai

– 31. Mai Takers – 31. Mai

– 31. Mai Fall 39 – 31. Mai

– 31. Mai Weihnachtsball im Wunderland – 31. Mai

– 31. Mai Weihnachten nach Wunsch – 31. Mai

– 31. Mai Hangover 3 – 31. Mai

– 31. Mai Anacleto: Insgeheim Agent – 31. Mai

– 31. Mai Teenage Mutant Ninja Turtles – 31. Mai

– 31. Mai #Selfie – 31. Mai

– 31. Mai Sexual Intelligence – 31. Mai

Hinweis: Diese Liste wird von uns im Laufe des Monats regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

© Netflix

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.