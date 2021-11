Passend zu Halloween dürfen sich Horrorfans etwas verspätet auf eine neue düstere Horrorserie auf Netflix freuen. Die Rede ist von „Hellbound“ des südkoreanischen Regisseurs Yeon Sang-ho, der mit dem brutalen Zombiefilm „Train To Busan“ international viel Aufmerksamkeit erlangte. Sein neuestes Werk ist eine Horrorserie über finstere und übernatürliche Wesen und Dämonen, die Menschen ins Höllenfeuer schicken. „Hellbound“ geht am 19. November auf Netflix an den Start.

Die Welt versinkt in der Hölle

Worum geht es in Hellbound? Die Erde steht vor dem Abgrund, als sich mitten in Seoul vor den Augen der Öffentlichkeit die Hölle öffnet. Mysteriöse und finstere Wesen entspringen direkt aus der Hölle und wandeln als Vollstrecker auf der Erde um Menschen zu verdammen und kaltblütig einen nach dem anderen direkt in die Hölle zu schicken. Inmitten des Chaos verschafft sich Jeong Jin-su als Anführer der Sekte Neue Wahrheit Gehör. Er behauptet öffentlich, dass nur diejenigen, die gesündigt haben, von den Wesen in die Hölle verdammt werden.

Diese Vorfälle seien seiner Aussage nach ein Wille Gottes, um die Menschheit auf den rechten Pfad zu führen. Seine Anhänger folgen ihm blindlings und nehmen sich selbst der Bestrafung jener an, die sich gegen diesen göttlichen Willen stellen. Ihm stellt sich die junge Anwältin Min Hye-jin entgegen, die behauptet, die höllischen Prozesse seien lediglich übernatürliche Ereignisse. Sie verbündet sich mit den wenigen Menschen gegen die Sekte und sie versuchen, die Verdammten zu beschützen und das Chaos zu beenden.

Regisseur und Drehbuchautor Yeon Sang-ho hat gemeinsam mit Choi Gyu-seok die Horrorserie entwickelt, die auf einen gleichnamigen Webtoon der beiden basiert. Die neue Horrorserie erhält schon jetzt viel Aufmerksamkeit und feiert auf diversen internationalen und renommierten Film Festivals Premiere. Ab dem 19. November könnt ihr euch auf dem Streamingdienst Netflix ein eigenes Urteil bilden.

HELLBOUND

the new series from Yeon Sang Ho

November 19 pic.twitter.com/fm4R3mtHpj — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 5, 2021