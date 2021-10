Netflix fügt im November wieder einige neue Filme, Serien und Dokumentationen hinzu. Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden, kommen die zahlreichen neuen Inhalte dabei gerade recht. Die komplette Liste aller Neuheiten, die sich im nächsten Monat bei dem Streamingdienst einfinden, könnt hier nachlesen.

November 2021 bei Netflix: Alle neuen Filme und Serien

Die Highlights im neuen Monat ist die von vielen Fans mit Spannung erwartete erste Live-Action-Serie Cowboy Bebop nach der gleichnamigen Kult-Anime. Darin begibt sich eine bunte Truppe an Kopfgeldjägern mit ihrem Raumschiff auf die Jagd nach den gefährlichsten Verbrechern der Galaxie. Mit der Anime-Serie Arcane kündigt sich eine Adaption des Videospiels League of Legends an.

Darüber hinaus gibt es Nachschub für die „He-Man“-Fortsetzung mit dem zweiten Teil der animierten Serie Masters of the Universe: Revelation. Zu guter Letzt dürfen sich Fans der knallharten Actionserie „Narcos: Mexico“ mit „Star Wars“-Held Diego Luna auf die dritte und finale Staffel freuen, die sich sicherlich mit einem großen Knall verabschiedet.

Welche Serien und Filme noch neu ins Netflix-Programm finden, haben wir in der Übersicht zusammengefasst.

1. November: Kommissar Wallander – Staffel 4

2. November: Ridley Jones – Staffel 2

5. November: Big Mouth – Staffel 5

5. November: Der unwahrscheinliche Mörder

5. November: Glória

5. November: Narcos: Mexico – Staffel 3

5. November: The Club

10. November: Gentefied – Staffel 2

17. November: An der perforierten Linie abreißen

17. November: Christmas Flow

17. November: Keeping Up With The Kardashians – Staffeln 7–8

17. November: La reina del flow – Staffel 2

17. November: Riverdale – Staffel 6

19. November: Cowboy Bebop

19. November: Hellbound

19. November: Reflection of You

23. November: Masters of the Universe: Revelation – Teil 2

24. November: True Story

25. November: F Is For Family – Staffel 5

26. November: Light the Night

28. November: Elfen

noch ohne Termin:

Decoupled

1. November: Die Familie Claus

3. November: The Harder They Fall

5. November: Love Hard

5. November: Meenakshi Sundareshwar

5. November: Wir konnten nicht erwachsen werden

5. November: Yara

5. November: Zero to Hero

6. November: Arcane

6. November: Father Christmas Is Back

10. November: Seitenwechsel

11. November: 7 Gefangene

12. November: Red Notice

18. November: Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern

19. November: Der Knall

19. November: Love Me Instead

19. November: Tick, Tick… Boom!

22. November: Outlaws

24. November: Bruised

26. November: A Castle for Christmas

26. November: Green Snake

30. November: More the Merrier

30. November: The Summit of the Gods

noch ohne Termin:

Happiness Ever After

2. November: Camp Confidential: Die geheimen Nazis der USA

4. November: Catching Killers

5. November: Ein Polizei-Film

9. November: Swap Shop

10. November: Das Tier

11. November: Liebe lügt nicht

17. November: Tiger King 2

18. November: Nach Hause

19. November: Blown Away: Christmas

19. November: Explained: Unser Kopf – Staffel 2

20. November: New World

23. November: Begründeter Zweifel: Die Geschichte zweier Entführungen

24. November: Selling Sunset – Staffel 4

26. November: Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier

26. November: School of Chocolate

29. November: 14 Gipfel: Nichts ist unmöglich

9. November: Your Life is a Joke

18. November: Carlos Ballarta: False Prophet

25. November: Super Crooks

16. November: Johnny Test und die Suche nach dem ultimativen Fleischbällchen

16. November: StoryBots: Laugh, Learn, Sing

18. November: Hunde im All

19. November: Die Flummel

23. November: Waffels und Mochis Festtagsschmaus

24. November: Rote Robin

30. November: Charlies Formen und Farben

Welche neuen Filme und Serien gibt es noch?

Für Netflix endet die Liste zwar an dieser Stelle, allerdings werden Streamingdienste wie Disney Plus in diesem Monat ebenfalls neue Inhalte erhalten. Sämtliche Neuheiten bei Disney Plus im November 2021 findet ihr hier.