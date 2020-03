Ständig verändert sich das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Februar 2020 aus dem Programm von Netflix gestrichen werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Am 24. März startet in Deutschland der neue Streamingdienst Disney Plus.

Der Streaming-Anbieter Netflix bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im März 2020 entfernt Netflix Inhalte wie „Inception“, „Mad Max: Fury Road“ und „Matrix Revolution“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im März 2020 findet ihr übrigens hier:

Netflix: Neu im März 2020: Alle Serien und Filme bekannt!

Diese neuen Serien, Filme und Dokumentationen gibt es im März 2020 bei Amazon Prime Video:

Amazon Prime Video: Neu im März 2020 – Alle kommenden Serien und Filme

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf Netflix

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im März 2020 auf Netflix verfügbar:

Für Grace – 5. März 2020

– 5. März 2020 Danny Says – 5. März 2020

– 5. März 2020 Die Monster AG – 3. März 2020

– 3. März 2020 Inception – 5. März 2020

– 5. März 2020 Mad Max: Fury Road – 5. März 2020

– 5. März 2020 Magic Mike XXL – 5. März 2020

Kokowääh 2 – 5. März 2020

– 5. März 2020 Tammy – Voll abgefahren – 5. März 2020

– – 5. März 2020 One Strange Rock – 7. März 2020

– 7. März 2020 The Sunshine Makers – 8. März 2020

– 8. März 2020 Peter and the Farm – 8. März 2020

– 8. März 2020 Die Brücke – Transit in den Tod – 8. März 2020

– 8. März 2020 Durarara!! – 9. März 2020

– 9. März 2020 Metallica: Some Kind of Monster – 9. März 2020

– 9. März 2020 Refugee – 9. März 2020

– 9. März 2020 Kygo: Live at the Hollywood Bowl – 11. März 2020

– 11. März 2020 Mary Poppins – 11. März 2020

– 11. März 2020 Ezel – 14. März 2020

– 14. März 2020 Matrixl – 14. März 2020

– 14. März 2020 Kurt Seyit & Sura – 14. März 2020

– 14. März 2020 Edge of Tomorrow – 14. März 2020

– 14. März 2020 Sherlock Holmes – 14. März 2020

– 14. März 2020 The Lego Movie – 14. März 2020

– 14. März 2020 Der große Gatsby – 14. März 2020

– 14. März 2020 Sherlock Holmes: Spiel im Schatten – 14. März 2020

– 14. März 2020 Les Blues – Ein anderer Blick auf Frankreichs Geschichte, 1996-2016 – 14. März 2020

– – 14. März 2020 Man lernt nie aus – 14. März 2020

– 14. März 2020 Crossing lines – 14. März 2020

– 14. März 2020 Bugs Bunny wilde, verwegene Jagd – 14. März 2020

– 14. März 2020 Kaçak – 14. März 2020

– 14. März 2020 Hannah Arendt – Ihr Denken veränderte die Welt – 14. März 2020

– – 14. März 2020 The Lucky One – Für immer der Deine – 14. März 2020

– 14. März 2020 Police Academy – Dümmer als die Polizei erlaubt – 14. März 2020

– 14. März 2020 Matrix Revolution – 14. März 2020

– 14. März 2020 Storm Surfers – 14. März 2020

– 14. März 2020 Sunrise – 14. März 2020

– 14. März 2020 Wo ist Fred? 14. März 2020

14. März 2020 Malavita – The Familiy – 14. März 2020

– – 14. März 2020 The LEGO Ninjago Movie – 14. März 2020

– 14. März 2020 Vacation – Wir sind die Grisworlds – 14. März 2020

– 14. März 2020 3 Days to Kill – 14. März 2020

– 14. März 2020 The Comedian – 14. März 2020

– 14. März 2020 Made in America – 14. März 2020

– 14. März 2020 Spirit Berlin – 14. März 2020

– 14. März 2020 Zombie Hunter – 14. März 2020

– 14. März 2020 Das Mittelmeer – 14. März 2020

– 14. März 2020 Der Wixxer – 15. März 2020

– 15. März 2020 Neues vom Wixxer – 15. März 2020

– 15. März 2020 Triple 9 – 15. März 2020

– 15. März 2020 Huntik: Screts and Seekers – 17. März 2020

– 17. März 2020 Tim und Struppi – 17. März 2020

– 17. März 2020 SamSam – 17. März 2020

– 17. März 2020 Lucky Luke – Die neuen Abenteuer – 17. März 2020

– – 17. März 2020 Trotro – 17. März 2020

– 17. März 2020 Alan Titchmarsh: Liebe deinen Garten – 22. März 2020

– 22. März 2020 Die schönsten Gärten Italiens – 22. März 2020

– 22. März 2020 Monty Don: Die schönsten Gärten Frankreichs – 22. März 2020

– 22. März 2020 Die Kunstjäger: Meisterwerk oder Fälschung? – 22. März 2020

– 22. März 2020 Big Dreams Small Spaces – 22. März 2020

– 22. März 2020 Mary Portas: Secret Shopper – 22. März 2020

– 22. März 2020 Luther – 30. März 2020

– 30. März 2020 Deadly Women – 30. März 2020

– 30. März 2020 The Heroic Legend of Arslan – 31. März 2020

– 31. März 2020 Derren Brown: Apocalypse and Fear – 31. März 2020

– 31. März 2020 Quiz Taxi: New York – 31. März 2020

– 31. März 2020 Cheer Squad – 31. März 2020

– 31. März 2020 Undateables – Partnersuche mit Handicap – 31. März 2020

– 31. März 2020 Der große Eisenbahnraub – 31. März 2020

– 31. März 2020 Worst Cooks – Endlich schmeck’s – 31. März 2020

– – 31. März 2020 The Only Way Is Essex – 31. März 2020

Wir werden euch hier auf PlayCentral natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot von Netflix entfernt werden, jederzeit ändern kann.

Wie viel Stunden Serien und Filme schaut ihr am Tag? 1 bis 2 Stunden 3 bis 4 Stunden 5 bis 6 Stunden Mehr als 6 Stunden



Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter wie Amazon. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

Welche Serien schaut ihr euch momentan auf Netflix an? Schreibt uns eure Favoriten gerne weiter unten in die Kommentare.

Bist du ein wahrer Film- und Serienkenner? Herzlich Willkommen zum „The Witcher“-Quiz! Neutralität ist bei diesen Fragen leider keine Option: Wir brauchen eure korrekten Antworten, um euch zum Experten der Hexer-Serie küren zu können! Seid also bereit für 20 Fragen zu „The Witcher“. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frage 1: Wie heißt die Netflix-Dokumentation über Barack Obama? Barry Gary Larry Donald

Frage 2: Wie lautet der Name des Polizeichefs aus Stranger Things? Chief Hoppereiter Chief Wennerfällter Chief Dannschreiter Chief Hopper

Frage 3: Womit wird in Narcos gehandelt? Drogen Tweed aus Kaledonien Schweizer Käse Gewürzgurken

Frage 4: Wie heißen die weiblichen Hauptfiguren in "Grace and Frankie"? Der Schülerpraktikant Firmenkatze Eleven Ein Algorithmus Ein Roboter aus der Zukunft

Frage 6: Welches Spiel spielen die vier Jungs aus Stranger Things an dem Abend, an dem Will verschwindet? Cluedo Monopoly Scharade Dungeons & Dragons

Frage 7: In welchem Jahr spielt Altered Carbon? 3400 2384 1984 2004

Frage 8: Wie heißt Dustins Katze, die in der zweiten Staffel von Stranger Things stirbt? Mews Garfield Meowth Kitty

Frage 9: In wie vielen Staffeln von Orange Is the New Black spielt Poussey mit? 4 1 2 5

Frage 10: Auf welche Schule muss Prince Charles in The Crown auf Wunsch seines Vaters gehen? Westminster Eton Winchester Gordonstoun

Frage 11: Welche Firma entwickelt das Superschwein Okja im gleichnamigen Netflix-Film? 15,152,595 5,321,415 15,231,991 15,084,176

Frage: 13: Wie heißt das Raumschiff von Holden und seiner Crew in The Expanse? Bukephalos Shadowfax Rocinante Incitatus

Frage 14: Wie heißt die neue Netflix-Talksendung von David Letterman? My Next Guest Needs ... ...No Introduction ...A Drink ...Some Privacy ...Satisfaction

Frage 15: Welcher dieser Männer war KEIN Freund von Rory Gilmore aus Gilmore Girls? Logan Luke Jess Dean

Frage 16: In welcher fiktiven deutschen Kleinstadt spielt Dark? Regenen Winden Nebelen Sonnen

Frage 17: Was wäscht Marty Byrde in Ozark für die Mafia? Schwarze Schafe Schwarze Socken Schwarzwurzeln Schwarzgeld

Frage 18: Als was arbeitet Saul Goodman in Better Call Saul? Müllmann Tierarzt Chemielehrer Anwalt

Frage 19: In welcher Aliensprache sind die Untertitel von Star Trek: Discovery verfügbar? Klingonisch Vulkanisch Shyriiwook Bayrisch

Frage 20: Wie heißt der Bösewicht in Jessica Jones? Murderstone Kilgrave Deathrock Poisontomb

Frage 21: Welcher Spezies gehört der Cop-Kollege von Will Smith in Bright an? Elfe Ork Fee Hobbit



*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Disney Plus handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.