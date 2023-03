Naruto: So erstellt ihr coole Memes mit dem GIF-Generator

©1999 by Masashi Kishimoto/ SHUEISHA Inc.

Der tollpatschige Konoha-Ninja Naruto hat sich über die Jahre hinweg zu einem der beliebtesten Animes gemausert. Falls ihr selbst ein großer Fan seid, haben wir eine coole Idee für euch, wie ihr eure Liebsten mit einem passenden Meme oder GIF beeindrucken könnt.

Der GIF-Generator kann eure Ideen nämlich in Windeseile in die Tat umsetzen. Wir zeigen euch, was ihr beim Erstellen eines GIFs oder Memes beachten müsst.

Naruto: GIF-Generator für lustige Memes

Um ein GIF zu erstellen, müsst ihr imgflip nutzen. Dabei handelt es sich um eine Webseite, die auf das Erstellen und Teilen von Memes und GIFs ausgelegt ist.

Über diesen Link geht es zum Online-Tool

Ihr habt beim Erstellen der Memes und GIFs die Wahl, ob ihr eigene Bilder und Videos nutzt oder die bereits vorhandenen aus der Datenbank von imgflip verwendet. Über das Dropdown-Menü könnt ihr euch aussuchen, ob ihr entweder ein Meme oder ein GIF erstellt. Klickt dazu auf Make a Meme oder Make a GIF.

Für ein Meme: Unter Search all Memes müsst ihr den Suchbegriff „Naruto“ eingeben, um euch die entsprechenden Memes anzeigen zu lassen. Ihr könnt aber auch eigene Bilder verwenden, indem ihr auf Upload new template geht und unter Upload image from your device ein Bild aussucht.

Sucht dann das passende Bild aus und fügt unter Top Text und Bottom Text euren Satz ein, den ihr dann verschieben könnt.

Mit den beiden farbigen Kästchen an der Seite könnt ihr die Farbe der Schrift ändern. Setzt dann ein Häkchen bei Private, um das Meme herunterzuladen. Alternativ könnt ihr das Häkchen weglassen, auf Generate Meme klicken und es mit anderen teilen.

Für ein GIF: Benutzt zur GIF-Erstellung den Button Video to GIF oder Images to GIF. Daraufhin könnt ihr das passende Video zurechtschneiden und es mit einem Text, Bild, Aufkleber oder anderen Zeichnungen wie Animationen versehen.

Mit dem Zeitstempel werden die Einblendungen nur an bestimmten Stellen im Video vorgenommen. Außerdem können Bewegungen aktiviert werden, bei denen der Text oder das zusätzliche Bild dem Video folgt.

Klickt im Anschluss auf Generate GIF und schon habt ihr euer eigenes „Naruto“-GIF erstellt, das ihr herunterladen oder teilen könnt.

Jetzt sind wir gespannt: Zeigt uns eure lustigen Kreationen! Der Prozess funktioniert übrigens nicht nur mit „Naruto“, sondern auch mit One Piece.