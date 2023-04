© 1999 by Masashi Kishimoto/ SHUEISHA Inc.

Etwas mehr als einen Monat konnten Fans überall auf der Welt für die beliebtesten Charaktere des Manga- und Anime-Hits Naruto abstimmen. Nachdem die Verantwortlichen zuletzt die Stimmen ausgezählt haben, wurden nun die Gewinner*innen in einem eigenen Video verkündet!

Konohas gelber Blitz schnappt sich Platz 1

Die Fans konnten vom 18. Dezember 2022 bis zum 31. Januar 2023 auf der Webseite NARUTOP99 ihre Meinung verkünden und für ihre Lieblinge aus 488 möglichen Figuren der noch immer enorm beliebten Franchise voten. Insgesamt gingen satte 4,6 Millionen Stimmen aus aller Welt ein!

Platz 10 konnte sich Hinata Hyuga sichern. Der 9. Platz geht an Bösewicht Madara Uchiha. Den 8. Platz sicherte sich Sasuke Uchiha, Platz 7 ging indes an Sakumo Hatake. Unser Protagonist Naruto Uzumaki holte sich den 6. Platz, während Kakashi Hatake die Top 5 eröffnet. Platz 4 geht derweil an Shisui Uchiha.

Die Top 3 sind:

Platz 3: Sakura Haruno (489.619 Stimmen)

Sakura Haruno (489.619 Stimmen) Platz 2: Itachi Uchiha (505.014 Stimmen)

Itachi Uchiha (505.014 Stimmen) Platz 1: Minato Namikaze (792.257 Stimmen)

Zu den Charakteren in den Top 20 hat „Naruto“-Schöpfer Masashi Kishimoto neue Zeichnungen angefertigt. Minato Namikaze, der Hokage der Vierten Generation und Vater unserer Hauptfigur, der respektvoll Konohas gelber Blitz genannt wurde, erhält zudem eine eigene Manga-Kurzgeschichte.

Kishimoto äußerte sich im Rahmen einer kurzen Nachricht übrigens ebenfalls zum Ergebnis der Abstimmung. „Ich war schockiert, dass Minato in allen Regionen an der Spitze stand, und die Tatsache, dass Sakura von vielen Menschen auf der ganzen Welt so geliebt wird, hat mich als Autor stolz gemacht.“

Darüber hinaus verriet der Mangaka, er habe insgeheim Kurama, dem Neunschwänzigen Fuchs, die Daumen gedrückt. Aktuell arbeite er fieberhaft an der neuen Minato-Geschichte und bei dem Versuch, den Erwartungen der „Naruto“-Fans gerecht zu werden, „bin ich auf mehr Seiten gekommen, als ich ursprünglich erwartet hatte. Freut euch also auf die geheime Geschichte hinter Minatos Jutsu!“

Wann die neue Manga-Kurzgeschichte rund um Minato erscheinen soll, ist aktuell noch unbekannt. Dafür wurde schon eine neue Zeichnung Kishimotos veröffentlicht, die die Top 22 Charaktere der Abstimmung zeigt. Die zwei „Naruto“-Anime-Serien könnt ihr hierzulande unter anderem bei Crunchyroll und Netflix ansehen. Die Manga-Reihe ist derweil beim Carlsen-Verlag erschienen.