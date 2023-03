Wiedersehen mit Kai Pflaume: MontanaBlack über Beziehungen, Heirat und Reisen

Vor fast drei Jahren hat Kai Pflaume MontanaBlack in Buxtehude besucht. Sie haben über Marcels Jugend, Beziehungen und seine kriminelle Phase gesprochen. Vor Kurzem haben sich die beiden wiedergesehen. In London unterwegs reden sie über die vergangenen Jahre und was sich in Montes Leben so getan hat. Bei Beziehungen und Reisen hat sich die Sichtweise des Streamer besonders geändert.

MontanaBlack: „Da seh ich mich nicht, im heiraten“

Im damaligen YouTube-Video mit Kai Pflaume hat der Buxtehudener offen über seine Kindheit, kriminelle Vergangenheit und seine Meinung zu Beziehungen und dem Heiraten gesprochen. Die Gedanken des Streamers zu diesen sensiblen Themen haben viele der Zuschauer*innen mitgenommen.

Monte hat damals gesagt, dass er nur heiraten würde, um Steuern zu sparen. Da das für ihn kein Grund ist zu heiraten, würde er es lieber lassen.

„Ich verstehe was du meinst […] aber muss man heiraten, um sich die Liebe zu zeigen?“

Mittlerweile hat der 35-Jährige eine andere Meinung davon. Wenn die Richtige an seiner Seite ist, würde er nicht nur wegen der Steuerersparnisse den Bund der Ehe eingehen. Auch Kinder könnte er sich mit der Frau seiner Träume vorstellen. Kai ist von der neuen Meinung des Streamer überrascht, freut sich aber für ihn. Er hatte es damals schon schade gefunden, dass Monte nichts vom Heiraten hält.

Vielleicht hat seine letzte Beziehung ja etwas mit dem Sinneswandel zu tun. Die ist zwar leider kürzlich in die Brüche gegangen, könnte Monte aber eine neue Sichtweise eröffnet haben.

Monte und das Reisen: „Ich bin bereit dazu“

Das Thema Reisen kam ebenfalls erneut auf. Damals wollte MontanaBlack zwar aus Buxtehude wegziehen, aber große Reisen reizten ihn nicht. Seine Verpflichtungen gegenüber seinem Hund und seinen Großeltern haben ihn zusätzlich zurückgehalten.

Das neue Video an sich verrät schon, dass sich da etwas geändert hat, denn Kai und Monte sind in London unterwegs. Zwar nur für wenige Tage, aber Monte sagt selbst, dass er das früher nicht gemacht hätte. Jetzt träumt er von einem Roadtrip durch die USA. Wohnmobil, Kreditkarte und ab dafür.

„Reisen find ich immer noch primär scheiße, weil ich einfach am liebsten Zuhause bin, aber ich bin auf jeden Fall bereit dazu. Vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren wäre ich auf gar keinen Fall hier mit her gekommen.“