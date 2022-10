MontanaBlack mit neuem Gesichtstattoo: Fans mutmaßen über die Bedeutung

MontanaBlack kommt in den Stream und lässt sich nichts anmerken. Sein Kamerawinkel wie immer seitlich, das neue Tattoo ist noch verdeckt. Als er sich aber ein Stück zur Seite dreht, sehen es die Meisten direkt: Ein neues Gesichtstattoo. Aber was hat es damit auf sich und welche Bedeutung besitzt es?

MontanaBlack: Welche Bedeutung hat die splitternde Scheibe?

Das neue Kunstwerk auf Montes Schläfe stellt eine zersplitterte Scheibe dar. Oder vielleicht doch nicht? Die meistgestellte Frage im Chat bezieht sich auf die Bedeutung des Ganzen. Zur allgemeinen Ernüchterung beantwortet Monte diese erst mit einem einfachen „das hat eigentlich keine Bedeutung“.

Doch als er erklärt, was es überhaupt darstellen soll, gibt der Streamer einen Einblick, was es für ihn bedeuten könnte. Auch die Spekulationen im Chat gingen sofort los.

„Das sind Risse, digga. […] Das ist einfach so, als wenn die Scheibe geplatzt ist. Das ist hier ein kaputtes Herz kann man sagen. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung, ich hab da einfach Bock drauf gehabt und habs gemacht, digga. […] Joa, Einschussloch kann man auch sagen.“

Spekulationen um Bedeutung: Wer ist die Tätowiererin?

Auch nach dem Stream ging das Rätselraten um die Bedeutung des Tattoos weiter. Generell gingen auch schon im Stream die Meinungen der Leute weit auseinander. Die einen fanden es total cool, andere wiederum peinlich oder unpassend.

In den sozialen Medien wurde ebenfalls viel gemutmaßt. Einige wollen den Riss aus Fortnite in dem Motiv erkennen, andere die Umrisse der Stadt Hamburg. Andere merkten an, dass die Künstlerin, die Monte das Tattoo gestochen hat, das gleiche Bild an einer ähnlichen Stelle besitzt.

Sie vermuten, dass es sich bei der Frau um eine Ex-Freundin von MontanaBlack handelt. Dies ist allerdings nichts sicher, es handelt sich lediglich um Gerüchte.