Es ist ein Mammutprojekt, was die Reporter ohne Grenzen (ROG) über eine lange Zeit hinweg in Minecraft verwirklicht haben. Seit dem „Welttag gegen Internet-Zensur“ am 12. März ist The Uncensored Library nun eröffnet und lädt Spieler dazu ein sich weltweiter Zensur entgegenzustellen – und dabei ein imposantes Bauwerk zu bestaunen.

Minecraft: Die unzensierte Bibliothek

Wir sind es hierzulande gewohnt unsere Meinung offen und frei kundzutun. Unseren öffentlichen Medien in Form von Zeitungen oder Webseiten scheinen da keine Grenzen gesetzt zu sein. In einigen Ländern ist dies jedoch keineswegs die Norm. Dort steht Zensur an der Tagesordnung und eine vom Staat unabhängige Presse wird schmerzlichst vermisst.

„Minecraft“ steht gerade der jungen Bevölkerung jedoch zur freien Verfügung und so ist das Projekt der Uncensored Library entstanden. Die digitale Bibliothek beherbergt zahlreiche Artikel, die in ihren jeweiligen Herkunftsländern zensiert worden sind. In den „Minecraft“-Büchern des Open World-Spiels werden sie somit nun wieder unzensiert für jedermann zugänglich gemacht und jeden Tag werden weitere Inhalte aus den betreffenden 180 Ländern hinzugefügt.

Die ROG arbeiteten hierbei mit BlockWorks zusammen. Das Design-Studio ist auf derartige Großprojekt in dem Sandbox-Spiel spezialisiert und half bei der Umsetzung der imposanten virtuellen Bibliothek. Hier einige Fakten zu dem Dom-Bau:

12,5 Millionen Blöcke

24 Minecraft-Spieler aus 16 unterschiedlichen Ländern

250 Stunden Arbeitszeit

300 Meter breit und damit theoretisch zweitgrößter Dom der Welt

Die Inhalte der Bücher sind vor jedweden Änderungen geschützt

Die Uncensored Library für Minecraft herunterladen

Möchtet ihr euch auch für Pressefreiheit und gegen Pressezensur einsetzen oder einfach nur das imposante Gebäude in Augenschein nehmen, könnt ihr euch den passend hierzu veröffentlichten 360°-Film ansehen oder die „Minecraft“-Map auf euren PC herunterladen.

Besucht dafür einfach die Website zum Projekt und folgt unter Downloads den Installationsanweisungen. Jeden Tag wird die einzigartige Online-Bibliothek um weitere Artikel erweitert, um darauf aufmerksam zu machen, dass in Ländern wie Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Ägypten oder Vietnam Menschen für ihre Meinung leiden, eingesperrt oder sogar getötet werden. Hiermit wird ihnen nicht zuletzt ein Stück Freiheit geschenkt.