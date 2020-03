Es ist immer wieder beeindruckend, was versierte Minecraft-Spieler so fähig sind nachzubauen. Große Franchise-Welten dienen dabei immer wieder als Vorlage für kreative Köpfe und finden so in beeindruckender Übereinstimmung Platz in dem Klötzchenspiel.

Ein erneutes Beispiel ist das Projekt von Reddit-User RmattUwU, der sich zur Aufgabe gemacht hat den berühmten Todesstern aus Star Wars in eine „Minecraft“-Version zu verwandeln.

Der Todesstern in Minecraft

Drei Monate arbeitet der Spieler bereits auf der Xbox mit einigen Mods an seinem „Star Wars“-Projekt – und so langsam nimmt der Death Star wirklich Formen an. Von außen betrachtet ähnelt das Gebilde bereits jetzt unglaublich den Vorlagen aus den jeweiligen in Filmen und Spielen.

Den Namen Todesstern trägt die gigantische Raumstation dabei zu Recht, denn sie ist fähig ganze Planeten mit einem einzigen Schuss zu zerstören. Der Todesstern von RmattUwU könnte künftig wohl auch eine derartige Funktion beinhalten, immerhin hat sich der Künstler nicht nur an die äußere Hülle gewagt, sondern auch das Innere mit entsprechend charakteristischen Räumlichkeiten und Features ausgestattet.

Sogar an TIE-Fighter, Zellenblocks, Steuer- und Konferenzräume wurde gedacht. Die Mond-große Station soll demnächst jedoch noch erweitert werden und sogar die kleine Öffnung besitzen, mit deren Hilfe der Death Star vollständig zerstört werden kann.

Wir halten euch über den Prozess auf dem Laufenden und hoffen, dass der Kreativkopf hinter dem „Star Wars“-Projekt den Todesstern nach seiner Fertigstellung für alle zugänglich machen wird.

