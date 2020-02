Gratis Harry Potter-RPG ab sofort in Minecraft spielbar

Wer von der Welt rund um Harry Potter einfach nicht genug bekommen kann und in Besitz des Sandbox-Klassikers Minecraft ist, kann sich ab sofort in ein außergewöhnliches Rollenspiel stürzen. Denn die Modding-Gruppe Floo Network hat Hogwarts, Hogsmeade, Nokturn- und Winkelgasse in einer unglaublichen „Minecraft“-Mod neues Leben eingehaucht.

Harry Potter trifft Minecraft

Vor einigen Wochen berichteten wir bereits von Floo Network, einer Gruppe von ambitionierten Moddern, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das von J. K. Rowling erschaffene „Harry Potter“-Universum inklusive der Schule für Hexerei und Zauberei mit äußerster Sorgfalt und Exaktheit in dem Kreativtitel „Minecraft“ zu verbauen. Das Ganze ist jedoch nicht nur optisch ansprechend, sondern bietet euch ein vollständiges Rollenspiel-Abenteuer!

Minecraft: So beeindruckend sieht die Harry Potter-Welt im Klötzchen-Look aus

Schon seit mehreren Jahren arbeitet das Team an dem Projekt und hat per Patreon entsprechend finanzielle Unterstützung erhalten. Nun trägt das Vorhaben endlich Früchte und kann ab sofort in einer Alpha-Version für den heimischen PC kostenlos heruntergeladen werden. In „Minecraft School of Witchcraft and Wizardry“ erwartet euch unter anderem:

Detailgetreue Nachbauten der Zauberwelt

Quests, besondere Gegenstände und Puzzle

Quidditch

Zahlreiche Geheimnisse

Solo- und Multiplayer

Loot und Vorräte

Zahlreiche Gegner und Monster

Die Untergründe von Hogwarts

Das „Harry Potter“-Rollenspiel befindet sich derzeit doch noch in einer Alpha-Version und kann nach wie vor mit einer kleinen Spende unterstützt werden. Die Map ist dabei ein wahrer Augenschmaus an Magie und Fleißarbeit und soll noch nicht am Ende seiner Reise angekommen sein.

Vielleicht erwartet uns danach auch ein „Minecraft“-RPG, das in der Welt von Herr der Ringe angesiedelt ist. Die passende Karte gibt es immerhin schon.