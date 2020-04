Minecraft: So wunderschön sieht das Spiel mit Raytracing aus

Wer denkt, dass Minecraft nicht mit Schönheit glänzen kann, hat das Sandbox-Spiel noch nicht mit aktiviertem Raytracing erlebt. Einen weiteren Eindruck einiger neu erstellter Welten, die mit RTX ausgestattet sind, erhalten wir nun von Grafik-Genie Nvidia. In den neu veröffentlichten Guides für Entwickler und Creator erfahrt ihr zugleich, wie die Effekte überhaupt ins Spiel finden.

Vergleich: Minecraft mit und ohne Raytracing

Es ist schon beeindruckend wie viel man bereits mit einigen Shader-Mods aus „Minecraft“ herausholen kann. Was das RTX-System jedoch aus den Blöcken macht, ist schon beinahe illusorisch. Wer denkt schon, dass Pixel-Klötzchen derart schön sein können? Für alle, die es immer noch nicht glauben: Werft einen Blick auf die neu von Nvidia veröffentlichten, ausgewählten Vergleiche aus der „Minecraft“-Community, die zeigen, wie groß der Unterschied mit Echtzeit-Raytracing wirklich ist.

© Microsoft/Mojang/Nvidia – Ohne RTX

© Microsoft/Mojang/Nvidia – Mit RTX

© Microsoft/Mojang/Nvidia – Ohne RTX

© Microsoft/Mojang/Nvidia – Mit RTX

© Microsoft/Mojang/Nvidia – Ohne RTX

© Microsoft/Mojang/Nvidia – Mit RTX

Was ist Raytracing überhaupt?

Mit Raytracing kommen Nutzer in den Genuss, Reflexionen, Schatten, die globale Beleuchtung und andere realistische Lichteffekte mit anderen physikalisch basierten Texturen interagieren zu sehen. Dadurch entstehen weitaus realistischere Szenarien.

Eine weitere Form des Raytracings ist das Pathtracing, bei dem jeder zufällig auftretende Lichtstrahl, der auf eine Oberfläche trifft, reflektiert, gebrochen oder absorbiert wird. Die dabei entstehende globale Beleuchtung soll noch mehr zum optischen Realismus beitragen.

Wann erscheint Minecraft mit RTX?

Wer nun nervös mit den Hufen scharrt und das Ganze am liebsten sofort in seiner eigenen „Minecraft“-Welt in Aktion sehen will, muss sich leider noch etwas in Geduld üben. Zwar wurde Raytracing für „Minecraft“ bereits im letzten Jahr angekündigt, einen genauen Releasetermin gibt es noch nicht. Jedoch schreibt Nvidia in seinem aktuellen Blogpost lediglich „In Kürze verfügbar für Windows 10“, allzu lange scheint es also nicht mehr zu dauern.

Wie sich das Spiel auf den zukünftigen Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X gestaltet, dürfte mit Spannung zu erwarten sein. Immerhin sollen beide Konsolen in der Lage sein RTX zu unterstützen.