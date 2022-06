Minecraft Legends: Brandneues Minecraft-Spiel kommt mit Twist

Während des Summer Game Fest wurde ein nagelneues Minecraft-Spiel angekündigt. Im Gegensatz zu Mincraft Dungeons ist es allerdings kein isometrischer Diablo-Klon – es birgt einen kleinen Twist.

Auch wenn Minecraft Legends auf die ersten Meter an „Minecraft Dungeons“ erinnert, hat Mojang die Formel weiterentwickelt. Es ist ein Action-Strategie-Spiel. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch hier ansehen.

Das Spiel wird von Mojang und Blackbird Interactive entwickelt. Das Ganze erinnert ein wenig an WarCraft 3, bei dem sich ein Gameplay-Feature auf die Helden im Spiel konzentriert. So wirkt es gar, als würden wir auch hier weite Teile des Spiels mit unserem Helden erkunden. Er steht jedoch noch zentraler im Mittelpunkt.

Und sogar das Netherportal erinnert ein wenig an das Dunkle Portal aus WarCraft. Nur ein Zufall? In jedem Fall wird das Action-Strategie-Spiel „das Ende aller Dinge“ heraufbeschwören, dem wir uns stellen müssen.

Wir werden Truppen rekrutieren und sie in die Schlacht führen. Außerdem scheint das Aufbau-Feature durchaus eine Rolle zu spielen, wenn auch weniger vergleichbar mit WarCraft 3. Mojang schreibt:

„Erkunde ein vertrautes, aber mysteriöses Land voller vielfältigem Leben, üppiger Biome und reicher Ressourcen. Doch dieses Paradies steht kurz vor der Zerstörung. Die Piglins sind angekommen – und sie drohen, die Oberwelt zu korrumpieren. Inspiriere unerwartete Freunde, wertvolle Allianzen zu bilden, und führe sie in strategischen Schlachten, um ihre Heimat zu schützen. Bring den Kampf zu den Piglins, bevor ihre Netherverderbnis die Oberwelt verschlingt!“

Falls ihr mal einen Blick auf das Bau-Feature werfen möchtet. In dieser Szene sehen wir, wie der Charakter eine Behausung im Hintergrund errichtet. Viele Szenen diesbezüglich gibt es allerdings noch nicht. Was haltet ihr von der Idee eines Action-Strategie-Spiels?

„Minecraft Legends“ ist das dritte Minecraft-Spiel und erscheint im Xbox Game Pass – und zwar „Play it day one“. Es ist also vom ersten Tag an spielbar im Xbox Game Pass. Ein Releasetermin steht noch nicht fest, es soll jedoch 2023 veröffentlicht werden.

Das Spiel erscheint für Xbox Game Pass, PC Game Pass, auf dem PC für Windows und Steam, Xbox Series X|S und Xbox One.