Minecraft Legends: Hier könnt ihr den Titel vorbestellen – Preorder-Guide

Mit Minecraft Legends erscheint das dritte Spiel im Minecraft-Universum. Der Release am 18. April 2023 steht kurz bevor. Daher könnt ihr den Titel bereits jetzt für alle Plattformen vorbestellen. Wir zeigen euch, welche Händler das Action-Strategie-Spiel zur Preorder verfügbar haben.

Minecraft Legends bei diesen Händlern vorbestellen

Mit „Minecraft Legends“ erscheint ein Action-Strategie-Spiel von Mojang am dem Markt. Ihr kämpft in der Oberwelt gegen die Angriffe der Piglins, die aus dem Nether heraus die Macht übernehmen wollen. Schließt mit anderen friedlichen Kreaturen Allianzen, um euch gegen die Überfälle zu wehren. Verteidigt eure Bauwerke und euch gegenseitig. Ihr leitet eure Armee an, um den Kampf zu gewinnen.

„Minecraft Legends“ könnt ihr bei allen gängigen Händlern vorbestellen. Als CD/Cartridge-Version bekommt ihr den Titel ausschließlich als Deluxe Edition für PS4, PS5, Xbos One/Series und Nintendo Switch. Jeder der folgenden Händler hat alle Plattformen zum Vorbestellen verfügbar.

Als digitale Version erhaltet ihr das Spiel in den jeweiligen Shops von Nintendo, PlayStation und Microsoft. Für den PC gibt es „Minecraft Legends“ sowohl im PC Game Pass als auch als Download für Windows und bei Steam. Hier ist jeweils die Standard- und Deluxe Edition verfügbar.

Was kostet Minecraft Legends? Das kommt auf eure Plattform und die Edition an. Die folgenden Preise sind für die Deluxe Edition angeschlagen:

Was enthält die Deluxe Edition? In der teureren Variante habt ihr neben dem Spiel noch ein exklusives Skin-Paket dabei. Wer darauf verzichten kann, spart sich zehn Euro und erhält die Standard Edition des Spiels. Die gibt es allerdings nur als digitale Version. Wer nicht auf die CD verzichten will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen.