Metroid Prime 4 nähert sich Release – Altersfreigabe weckt Hoffnungen​

Metroid Prime 4: Beyond ist auf dem Radar vieler Nintendo-Fans, insbesondere als großes Highlight für die Nintendo Switch 2. In letzter Zeit kursierten jedoch Gerüchte über mögliche Verzögerungen aufgrund von Entwicklungsproblemen, was die Vorfreude vieler Fans getrübt hat. Doch nun gibt es neue Informationen, die Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung machen könnten.

Am 25. Juli 2025 tauchten Berichte auf, dass die Nintendo Switch 2-Version von Metroid Prime 4 nun eine Alterseinstufung in Korea erhalten hat. Spiele müssen normalerweise einen bestimmten Entwicklungsstand erreicht haben, um eine solche Bewertung zu bekommen. Dies könnte darauf hindeuten, dass eine Ankündigung des Veröffentlichungsdatums bevorstehen könnte.

Alterseinstufung und was sie bedeutet

Was verrät die Alterseinstufung über das Spiel? Die koreanische Einstufung für Metroid Prime 4 legt ein Mindestalter von 12 Jahren fest. Dies ist auf „leichte Gewalt“ gegen außerirdische Lebensformen zurückzuführen, was bei Fans der Metroid-Reihe keine Überraschung sein dürfte. Dennoch könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass Nintendo bald den Veröffentlichungstermin bekannt gibt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nicht automatisch bedeutet, dass es keine Verzögerungen mehr geben wird. Das Jahr 2025 bleibt als mögliches Erscheinungsfenster bestehen, aber die Unsicherheit bleibt bestehen, da es in der Vergangenheit schon öfter Gerüchte über große Ankündigungen gab, die sich nie bewahrheiteten.

Weitere Hinweise auf ein Nintendo Direct

Welche anderen Spiele erhalten derzeit Bewertungen? Metroid Prime 4 ist nicht das einzige Spiel, das in den letzten Tagen eine Bewertung erhalten hat. Auch Hyrule Warriors: Age of Imprisonment wurde kürzlich in Brasilien bewertet. Diese Entwicklungen könnten darauf hindeuten, dass Nintendo sich auf ein großes Event vorbereitet, möglicherweise eine Nintendo Direct-Präsentation noch in diesem Monat.

Der Juli nähert sich dem Ende, doch viele Fans und Insider glauben, dass Nintendo in den kommenden Tagen eine Überraschungspräsentation abhalten könnte. Die Bewertungen von Hyrule Warriors und Metroid Prime 4 deuten darauf hin, dass Nintendo bereit sein könnte, einige große Ankündigungen zu machen.

Die Zukunft der Nintendo Switch 2

Welche Erwartungen haben Fans an die Switch 2? Es ist kein Geheimnis, dass Nintendo-Fans sehnsüchtig auf mehr Spiele für die Switch 2 warten. Die Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza hat etwas Abwechslung in das erste Party-Sortiment der neuesten Konsole gebracht, doch viele Fans warten möglicherweise noch auf weitere Spiele, bevor sie sich zum Kauf der Switch 2 entschließen.

Ob es nun für ein bevorstehendes Direct oder einen anderen Anlass ist, Nintendo scheint bestrebt zu sein, die Veröffentlichungstermine für weitere große Spiele zu bestätigen. Bist du gespannt auf ein Veröffentlichungsdatum für Metroid Prime 4? Hast du dir bereits eine Switch 2 zugelegt, oder wartest du noch auf mehr Spiele? Lass es uns in den Kommentaren wissen!