Metroid Dread Boss-Guide: Kraid in Cataris besiegen (Lösung, Hilfe)

Kraid feiert in Metroid Dread seine Rückkehr und stellt den zweiten, großen Bossgegner im Spiel dar. Das korpulente Ungetüm lauert in den Tiefen von Cataris, angekettet in seinem Gefängnis und muss von euch während des Abenteuers besiegt werden. Wie ihr vorgehen müsst und welche Belohnung nach dem Bossfight auf euch wartet, erfahrt ihr in diesem Guide.

Metroid Dread Boss-Guide: Kraid

Serienveteranen kennen den Weltraumpirat Kraid bereits aus diversen vorherigen Ablegern der Metroid-Reihe und die Reptilienbestie mit drei Augen gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Gegnern der gesamten Seriengeschichte. Kraid ist dafür bekannt, so riesig zu sein, dass er im Bossfight den gesamten Bildschirm ausfüllt. Das ist auch in „Metroid Dread“ so.

Durch seine dicke Schuppenhaut hält er wahnsinnig viel aus und kann zudem sehr kräftig austeilen. Aus diesem Grund erklären wir euch, wie ihr Kraid am besten besiegt.

Gute Vorbereitung: Vor dem Kampf gegen Kraid solltet ihr so viele Missiles und Energy Tanks wie möglich gefunden haben. Ein gutes Missile-Arsenal erleichtert euch den Kampf ungemein.

Wie lässt sich die Tür zum Boss öffnen?

Die Bosstüren in „Metroid Dread“ sind von einer organischen Masse befallen. Diese müsst ihr erst beseitigen, um Zugang zum Boss zu erhalten.

Ihr müsst nah genug an die Masse herantreten. Anschließend greift sie euch an. Führt im richtigen Moment einen Melee-Konter mit der X-Taste durch oder lauft kurz zurück und setzt Raketen ein. Beim Freilegen der Tür erscheinen außerdem Lebenorbs und Missiles, die Samus fit für den folgenden Kampf machen.

Metroid Dread: Glorreiche Rückkehr für Samus Aran! – unser TEST

So besiegt ihr Kraid

Wie alle großen Bossgegner in Metroid Dread besitzt Kraid mehrere Phasen.

Phase 1

Kraid ist zu Beginn des Kampfes angekettet und kann sich nicht sonderlich gut bewegen. Das nutzt ihr aus, indem ihr eure Geschosse (am besten Missiles, aber Charge Beams gehen auch) auf seinen Kopf konzentriert. Ihr richtet ihm nur Schaden an, wenn ihr ihm direkt ins Maul schießt. Haut ihm so viele Missiles in den Rachen wie es geht.

Kraid feiert seine Rückkehr und ist der zweite Boss im Spiel. © Nintendo

In der ersten Phase nutzt Kraid vor allem Fernkampfangriffe:

Feuerbälle und Brocken: Ab und zu spuckt er Brocken und Feuerbälle auf euch. Den Feuerbällen weicht ihr aus, aber versäumt es nicht, so viele von den Brocken wie möglich abzuschießen, um Leben und Munition wieder aufzufüllen.

Ab und zu spuckt er Brocken und Feuerbälle auf euch. Den Feuerbällen weicht ihr aus, aber versäumt es nicht, so viele von den Brocken wie möglich abzuschießen, um Leben und Munition wieder aufzufüllen. Krallenwurf: Er schleudert seine Krallen im hohen Bogen auf euch. Ihr könnt sie abschießen und somit ebenfalls Leben oder Munition auffüllen. Landet währenddessen immer mal wieder einen Treffer in seinen Rachen.

Kraid Schwachpunkt ist sein Maul. Feuert eure Missiles direkt in seinen Rachen. In der ersten Phase ist er noch angekettet und ein relativ leichtes Ziel. © Nintendo

Nach genügend Schüssen ist Kraid verärgert genug und reißt sich von seinen Fesseln los. Jetzt beginnt erst der eigentliche Kampf.

Phase 2

Der Kampf geht auf einer unteren Ebene weiter. Ihr bemerkt, dass der Raum mit Lava gefüllt ist und ihr habt auf der untersten Ebene nur wenig Platz, da die rechte Hälfte des Bildschirms von seinem Bauch eingenommen wird.

In der zweiten Phase stürzt die Plattform ein und ihr habt es nun vor allem mit Kraids Bauch zu tun. Zielt auf den mittleren Bauchnabel und wehrt die herausschießenden Brocken ab. © Nintendo



Feuert auf die lilafarbene Stelle seines mittleren Bauchnabels, um Schaden auszuteilen. Nutzt dafür am besten den Wide Beam. Er hat eine gute Feuerrate, mit der ihr ebenfalls die Kugeln sofort beseitigen könnt, die aus dem Nabel gesprungen kommen.

Kugeln aus dem Bauchnabel: Die normalen Kugeln könnt ihr abschießen und dadurch Lebenorbs oder Missile-Munition erscheinen lassen. Sprudelt aber eine lilafarbene Flüssigkeit kurzzeitig aus seinem Bauchnabel, wird eine flüssige Kugel ausgespuckt, der ihr ausweichen müsst. Sie lässt sich nicht abschießen und erzeugt zwei kleine Wellen auf dem Boden, die euch schaden, sofern ihr nicht rechtzeitig darüber hinweg springt.

So schafft ihr Phase 2: Nach diversen Schüssen auf den Bauchnabel schießen drei Knochengebilde aus den Öffnungen, die sich in die linke Wand bohren. Sie dienen für euch als Plattformen. Versucht also direkt hochzuspringen, sobald das erste Knochengebilde herausgeschossen kommt und darauf zu landen. Anschließend könnt ihr durch Sprünge auf die weiteren Teile nach oben gelangen, wo ihr euch an einer schmalen Magnetfläche festhalten könnt.

Sobald ihr an der blauen Kletterfläche hängt, wird Kraid euch wieder seine Krallen entgegenwerfen. Ruhig Blut bewahren und zielsicher jede Kralle abschießen. Sobald Kraid sein Maul öffnen feuert ihr Missile-Salven in seinen Rachen.

Schießt Kraid seine Knochengebilde aus seinen Bauchöffnungen, könnt ihr sie als Plattformen nutzen um diese Magnetfläche zu erreichen. Nun könnt ihr wieder sein Maul anvisieren. © Nintendo

Nutzt die Konter-Chance: Das gefällt dem Ungetüm natürlich gar nicht und will euch nach einiger Zeit mit einem Hieb seines Armes wegstoßen. Das ist eure wertvolle Konter-Chance in diesem Kampf. Holt Kraid zum Schlag aus, um euch von der Kletterfläche herunter zu schleudern, nutzt ihr im richtigen Moment mit der X-Taste den Konter. Feuert direkt danach Missiles auf Kraid ab und die anschließend ausgelöste Sequenz bietet euch die beste Möglichkeit, nochmal extraviele Raketen in den Boss zu torpedieren.

Womöglich müsst ihr diesen ganzen Vorgang einige Male wiederholen, aber wenn ihr die Konter-Chance erfolgreich nutzt, ist Kraid ziemlich schnell Geschichte. Sobald das Monster genug Schaden eingesteckt hat, wird eine Cutscene abgespielt, in der Samus ihm den Rest gibt und Kraid in der Lava versinkt.

Beim Versuch, euch von der Magnetfläche zu schlagen, könnt ihr die Konter-Chance gegen Kraid anwenden. Jagt ihm so viele Missiles wie möglich rein. © Nintendo

Belohnung: Der Diffusion Beam

Nach dem Bossfight könnt ihr den Raum über die Magnetflächen zur rechten Seite verlassen und gelangt in einen Raum mit einer großen Chozo-Statue. Dort werdet ihr mit dem Diffusion Beam belohnt. Mit dieser erstmals in Metroid: Other M eingeführten Fähigkeit, wird euer Charge Beam noch stärker. Denn der Charge Beam löst bei einem Treffer nun eine kleine Explosion aus. Damit könnt ihr Objekte treffen, die sich in oder direkt hinter einer Wand befinden und sonst nicht erreicht werden könnten.

Extra: Die geheime Instant-Kill-Methode für Kraid

Es gibt eine geheime Methode, um Kraid zu besiegen. „Metroid“ ist seit jeher für Sequence Breaks bekannt und offenbar stellt „Metroid Dread“ da keine Ausnahme dar. Via Eurogamer wurde die folgende Methode für Kraid bekannt, in der ihr nach dem Erhalten des Varia Suit sowohl den Grapple Beam als auch den Morph Ball früher als eigentlich vorgesehen erhaltet und gegen Kraid für einen Instant-Kill einsetzt. Denn im Bossraum gibt es extra dafür eine Überraschung!

Seht einfach selbst im folgenden Video: