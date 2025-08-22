Metal Gear Solid Delta enttäuscht mit veralteter Audioqualität im Remake

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das Remake von Konami, hat bei vielen Fans der Serie hohe Erwartungen geweckt. Doch obwohl das Spiel viele der geliebten Elemente des Originals beibehält, gibt es einige Punkte, die enttäuschen könnten. Für diejenigen, die mit dem Original vertraut sind, bietet Delta eine bekannte Erfahrung, jedoch mit einigen modernen Anpassungen.

Spielmechanik und Kameraoptionen

Was hat sich bei der Spielmechanik geändert? Im Wesentlichen bleibt die Spielmechanik von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater unverändert. Die größte Änderung ist die Einführung einer neuen Kamera, die als „New Style“ bezeichnet wird. Diese Perspektive platziert die Kamera direkt hinter Snake. Wer jedoch die traditionelle, isometrische Kamera bevorzugt, kann auf die „Legacy“-Option zurückgreifen, die das ursprüngliche Kamerastil beibehält.

Diese Neuerung mag zwar nicht revolutionär erscheinen, da ähnliche Perspektiven bereits in anderen Metal Gear-Spielen wie Metal Gear Solid 4 und Metal Gear Solid 5 vorhanden waren. Dennoch wäre eine Kamera, die näher an Snake heranzoomt und ein Gefühl eines traditionellen Third-Person-Shooters erzeugt, eine interessante Alternative gewesen. Dies hätte Delta eine eigene Identität verliehen und die Möglichkeit eröffnet, die Serie in neue Richtungen zu lenken.

Audiodesign und Sprecher

Wie wirkt sich das Audiodesign auf das Spiel aus? Ein Bereich, der in Metal Gear Solid Delta enttäuscht, ist das Audiodesign. Ursprünglich war es eine positive Entscheidung, die Originalstimmen der Besetzung, darunter David Hayter als Snake, beizubehalten. Doch die Audioqualität erscheint im Vergleich zu anderen modernen Spielen veraltet. Trotz einiger Remastering-Maßnahmen ist die Audioqualität nicht auf dem gleichen Niveau wie die überarbeiteten Grafiken.

Dies führt dazu, dass einige Zwischensequenzen, die einen wesentlichen Teil von Snake Eater ausmachen, nicht so beeindruckend wirken, wie sie könnten. Vielleicht wäre es besser gewesen, die Sprachaufnahmen vollständig neu aufzunehmen, um eine modernere und konsistentere Audioerfahrung zu bieten.

Grafische Verbesserungen

Wo glänzt Metal Gear Solid Delta am meisten? Die grafischen Verbesserungen in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sind unbestreitbar beeindruckend. Konami hat in diesem Bereich ganze Arbeit geleistet. Die Farben sind lebendig, die Umgebungen detailliert und die Charaktermodelle sehen großartig aus, solange sie nicht sprechen. Diese visuellen Upgrades sind der Bereich, in den Konami die meiste Aufmerksamkeit gesteckt hat, und das zeigt sich.

Der ursprüngliche Look von Snake Eater wurde dabei nicht verloren, sondern vielmehr auf eine höhere Detailgenauigkeit übertragen. Die gelbliche Tönung, die in der Originalversion vorherrschte, ist weniger ausgeprägt, was jedoch dem allgemeinen Kunststil des Spiels keinen Abbruch tut.

Fehlender Inhalt bei Veröffentlichung

Welche Inhalte fehlen beim Start des Spiels? Ein neues Feature, auf das sich viele gefreut haben, ist der Fox Hunt Multiplayer-Modus. Leider ist dieser zum Start des Spiels noch nicht verfügbar. Konami plant, diesen Modus im Herbst 2025 nachzuliefern. Sein Fehlen beim Relaunch ist jedoch ein klarer Nachteil, da es ein wesentliches Element sein könnte, das die Langlebigkeit von Delta beeinflusst.

Glücklicherweise wurde der Snake vs. Monkey Modus aus der PS2-Version von Metal Gear Solid 3 in Delta integriert. Dieser Modus, in dem du Affen aus der Ape Escape-Serie jagen kannst, bietet eine unterhaltsame Abwechslung und enthält einige Überraschungen, die besonders PlayStation-Fans erfreuen werden.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bietet eine solide Spielerfahrung, die jedoch nicht ganz den Erwartungen gerecht wird, die mit dem Begriff „Remake“ verbunden sind. Während es in vielerlei Hinsicht ein Remake ist, wirken andere Aspekte eher wie ein Remaster. Das Spiel bleibt dennoch eine fesselnde Erfahrung und ist vermutlich die beste Möglichkeit, Snake Eater im Jahr 2025 zu genießen. Dennoch hätte Delta durch mutigere Neuerungen mehr aus seinem Potenzial machen können.

