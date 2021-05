Mehr Playstation-Spiele könnten für PC erscheinen

Mit Horizon: Zero Dawn und Days Gone hat Sony gezeigt, dass ein Interesse besteht, die eigentlich für Playstation exklusiven Spiele auch für den PC zu veröffentlichen. Nun ist ein Hinweis darauf aufgetaucht, dass wir in Zukunft noch weitere PS4-Titel für PC erwarten dürfen. Und es könnte sich dabei sogar um recht viele Titel handeln, wie eine neue Playstation-Seite auf Steam verrät.

Deutet Steam weitere PC-Releases von Playstation-Spielen an?

Am 18. Mai erscheint Days Gone auf PC. Es handelt sich dabei um das zweite PS4-Exklusivspiel, das Sony für den PC veröffentlicht. Damit hatte vor zwei Jahren wohl noch niemand gerechnet. Doch schon im Sommer 2020 kam das Action-Rollenspiel „Horizon: Zero Dawn“ für PC heraus. Dass wir noch mehr PS-Titel auf dem PC erwarten dürfen, zeigt eine neue Steam-Seite.

Die Seite präsentiert euch bisher nur eine kleine Auswahl an Spielen, die mit der Playstation in Verbindung stehen. Interessant wird es aber bei die Sektion „Über“, in der ihr mehr über die Seite erfahrt. Dort ist nämlich die Rede von 41 Spielen (plus DLCs), die in diesem Bereich zu finden sein sollen. Aktuell befinden sich aber nur 24 Titel auf Steam, die hierzu gehören.

Die Zahl 41 scheint also anzudeuten, dass wir noch eine ganze Reihe von Spielen mit Playstation-Bezug auf Steam erwarten dürfen. Es könnte sich sogar schon um Titel handeln, die eine eigene Steam-Seite besitzen, welche aktuell aber noch versteckt ist. Uns dürften also einige spannende Ankündigungen bevorstehen. Spieler hoffen etwa auf ein „God of War“ oder „The Last of Us 1 und 2“ für PC.

Playstation-Chef Jim Ryan erklärte zudem Anfang des Jahres, dass Sony daran interessiert ist, mehr Playstation-Spiele für PC zu veröffentlichen. Welche das sein sollen, verriet er aber noch nicht. Es heißt nun, abwarten, bis Sony etwas Offizielles bekannt gibt.