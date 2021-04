Days Gone erscheint im Mai für PC via Steam und Epic Games Store

Sony hat in einer offiziellen Pressemitteilung mitgeteilt, an welchem Datum der Open-World-Titel Days Gone von Bend Studio erscheint. Bereit im kommenden Monat, am 18. Mai 2021 können PC-Spieler gemeinsam mit Deacon St. John aufs Drifter-Bike steigen, um die postapokalyptische Welt voller Kopfgeldjäger und den sogenannten Freakern zu erkunden.

Days Gone: Auf diese PC-Features könnt ihr euch freuen

Die PC-Version bringt unter anderem eine Unterstützung für Ultra-Breitbildmonitore im Format 21:9 mit. Außerdem könnt ihr bei euch auf eine offene Welt mit unbegrenzter Bildfrequenz freuen und gegen Horden von bis zu 500 Freakern auf einmal antreten – wenn ihr denn über einen entsprechend potenten PC verfügt.

Weiterhin erhaltet ihr neue Optionen für die Anzeige-Einstellungen, zu denen ein gesteigerter Detailgrad, höhere Sichtweite der Laubdarstellung und Grafik-Anpassungen zählen. Spielen könnt ihr „Days Gone“ dabei mit einem Controller oder mit Maus sowie Tastatur. Damit euch kein Detail der riesigen Open World entgeht, fängt ihr das Panorama mit dem neuen Fotomodus in extrem hoher Auflösung ein.

Die offiziellen Systemanforderungen von „Days Gone“ auf dem PC haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet.

Die PC-Version von „Days Gone“könnt ihr ab sofort bei digitalen Händlern, darunter Steam und dem Epic Games Store, vorbestellen. Unseren Test zu dem Open-World-Titel könnt ihr euch hier durchlesen.