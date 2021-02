Systemanforderungen von Days Gone: So stark muss euer PC sein!

Bedenkt zudem, dass ihr auf dem PC einen Ultra-Wide-Monitor verwenden könnt. Zudem könnt ihr die Framerate entblocken und erfreut euch generell einer verbesserten Grafik auf dem PC (mehr Details, besseres Sichtfeld und bessere Renderdistanz). Ihr könnt in „Days Gone“ auf dem PC also das Maximale aus dem Spiel herausholen.

Empfohlene Systemanforderungen von Days Gone:

Minimale Systemanforderungen von Days Gone:

Werfen wir also einen Blick auf die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen in der Übersicht.

Nun stellt sich umgehend die Frage, ob die eigenen Systemspezifikationen überhaupt ausreichen , um „Days Gone“ zum Laufen zu bringen. Ein Glück gibt es jetzt die entsprechenden Infos, die wir an dieser Stelle mit euch teilen möchten.

Erst kürzlich wurde bestätigt, dass das Zombie-Action-Adventure Days Gone von Sony Bend Studio für den PC erscheint . Es ist schon jetzt auf Steam einsehbar und ihr könnt es bereits auf eure Wunschliste setzen, wenn ihr mit Deacon St. John und seinem Moped durchs postapokalyptische Amerika sausen möchtet.

