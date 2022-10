MediaMarkt schenkt Mehrwertsteuer: Datum und weitere Infos zur Aktion

Bei MediaMarkt könnt ihr momentan einiges sparen. Mit einer Aktion schenkt euch der Handel die Mehrwertsteuer bei eurem Einkauf. Zusätzlich gibt es noch Vorteile für myMediaMarkt-Kunden. Den Aktionszeitraum und was ihr tatsächlich am Ende spart, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

MediaMarkt: Mehrwertsteuer geschenkt

Seit dem 27. Oktober könnt ihr euch bei MediaMarkt die Mehrwertsteuer sparen. Seit diesem Tag läuft die Aktion. Dabei wird die MwSt. abgezogen, sobald ein Artikel aus dem Aktionssortiment im Warenkorb landet. Ein paar Voraussetzungen gibt es natürlich:

Online nur auf vorrätige/sofort verfügbare Artikel

Einige Marken/Artikel ausgenommen , schaut hierzu auf der Webseite vorbei

, schaut hierzu auf der Webseite vorbei Nur innerhalb des Aktionszeitraums

Keine Barauszahlung

Wann gilt die Aktion? Der Aktionszeitraum hat am 27. Oktober (online am 26. Oktober 2022) begonnen. Das Angebot gilt noch bis einschließlich 30. Oktober um 23:59 Uhr. Wer in diesem Zeitraum einkauft, bekommt die MwSt. geschenkt.

Wie viel spare ich damit? Gespart wird der Mehrwertsteueranteil der gekauften Ware. Das entspricht knapp 16 Prozent des Kaufpreises. MediaMarkt setzt diesen Anteil ebenfalls bei Waren an, die sonst mit sieben Prozent besteuert wären. Da könnt ihr also noch zusätzlich sparen.

Außerdem ist der angegebene Preis der Ware der Tiefstpreis der letzten 30 Tage. Damit spart ihr euch ebenfalls ein paar Euro im Vergleich zu sonst.

Zusätzliches Angebot als myMediaMarkt-Kunde

Wer bei MediaMarkt offiziell als Kunde registriert ist und ein myMediaMarkt-Konto hat, bekommt noch einen zusätzlichen Vorteil. Normalerweise gibt es pro ein Euro Einkaufswert fünf Punkte auf das Konto gutgeschrieben. Jetzt gibt es für kurze Zeit das Dreifache, also 15 Punkte pro ein Euro Warenwert. Der Aktionszeitraum ist identisch, die Aktion läuft also noch bis zum 30. Oktober 2022.

Weitere Infos zu den beiden Aktionen erhaltet ihr auf der Webseite von MediaMarkt oder vor Ort im Geschäft.