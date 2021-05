MediaMarkt-Prospekt: Fernseher und Gaming-Bundles reduziert!

Momentan gibt es wieder einige Angebote im neuen Prospekt von MediaMarkt! Neben diverser Elektronik sind unter anderem einige Fernseher von LG und Samsung reduziert, außerdem gibt es Rabatt auf mehrere Gaming-Bundles. Eine Auswahl aus der Aktion stellen wir euch hier vor.

Samsung QLED TV

Eines der Highlights des neuen Prospekts ist der SAMSUNG GQ75Q80A mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll. Den Fernseher bekommt ihr aktuell zum Preis von 2.299 Euro im Angebot.

© Samsung

Durch die 4K Auflösung und das große Display könnt ihr sowohl Spiele als auch Filme in bester Qualität genießen. Der Smart TV verfügt außerdem über Anschlüsse vom Typ HDMI 2.1, wodurch er sich besonders für die neue Konsolengeneration eignet.

LG OLED TV

Eine etwas günstigere, aber gute Alternative stellt der LG OLED55A19LA dar. Der Smart TV ist momentan für 1.299 Euro bei MediaMarkt erhältlich.

© LG

Mit seinen 55 Zoll bietet der Fernseher immer noch ein großes Bild und verfügt ebenfalls über 4K Auflösung, sodass ihr auch hier eure Lieblingsspiele in sehr guter Qualität genießen könnt. Im Lieferumfang ist außerdem eine Magic Remote enthalten.

Gaming-Bundles: Lieber PlayStation oder Nintendo Switch?

MediaMarkt hat gleich zwei Gaming-Bundles für euch parat. Momentan bekommt ihr das neue Roguelike Returnal für die PlayStation 5 zusammen mit einem DualSense-Controller für nur 114,99 Euro! Dadurch könnt ihr circa 30 Euro sparen.

© Sony/Nintendo

Ihr möchtet lieber entspannt am Handheld spielen? Beim Kauf einer Nintendo Switch Lite in den Farbvarianten Türkis, Koralle, Grau oder Gelb bekommt ihr eine Tasche im Stil von Animal Crossing: New Horizons gratis dazu! Das Bundle aus dem Prospekt bekommt ihr für 199,99 Euro.

Weitere Angebote im MediaMarkt-Prospekt

Bis einschließlich 16. Mai könnt ihr noch bei den Angeboten zuschlagen. Neben den vorgestellten Artikeln sind unter anderem noch folgende Produkte reduziert: