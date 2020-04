In dieser Woche hat MediaMarkt wieder mal so einige gute Angebote zu bieten. Entertainment-Liebhaber können hierbei enorm von dem aktuellen Prospekt profitieren. Denn egal ob man Fan von Nintendo, PlayStation oder Marvel ist: Es gibt so einige kostengünstige Schätze zu entdecken!

Nintendo Switch Lite, Switch-Games und PS4-Bundle

Für das heimische Zocken stehen in dem neuen Prospekt so einige fabelhafte Spiele-Schnäppchen für die Nintendo Switch zur Verfügung. Darunter sind die aktuellsten Highlights der Hybrid-Konsole:

Sollte euch die passende Hardware noch fehlen, steht euch derzeit sogar die Nintendo Switch Lite zum vergünstigten Preis bei MediaMarkt zur Verfügung:

Seid ihr eher Sony-Fans und wollt ein Rundum-Sorglos-Paket der PlayStation 4 Pro-Konsole ergattern, dann sichert euch dieses unglaubliche Bundle. Darin enthalten sind neben The Last of Us Remastered die gesamten Games der Uncharted-Reihe.

Sparaktion für Marvel-Filme und Blu-rays

Sollte ihr euch eher für Filme interessieren oder euch für das Marvel-Franchise begeistern, solltet ihr euch diese beiden Entertainment-Aktionen ansehen, bei denen ihr ebenfalls ordentlich sparen könnt.

Fügt beispielsweise drei MCU-Filme eurem Warenkorb hinzu und erhaltet den dritten einfach geschenkt:

Interessiert ihr euch für andere Blockbuster, solltet ihr einen Blick auf diese 80 Filme werfen. Habt ihr euch für drei Blu-rays entschieden, bezahlt ihr nur zarte 18 Euro:

MediaMarkt – Frühjahresangebote locken mit Geschenken!

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.