26. März 2020: Aktuelle Gaming-Deals bei MediaMarkt

Wer sich nach Schnäppchen speziell im Gaming-Bereich sehnt, sollte unbedingt bei MediaMarkt vorbeischauen und sich durch die dortigen Angebote scrollen. Zahlreiche Spiele und passendes Zubehör sind dort reduziert erhältlich:

25. März 2020: Top Deals – Schnäppchen für alle

Bis kommenden Montag, den 30. März 2020 könnt ihr bei MediaMarkt verschiedene Top Deals unter dem Motto „Schnäppchen für alle“ abgreifen. Zur Auswahl stehen dabei ganz unterschiedliche Produkte, damit für jeden etwas passendes dabei ist.

Sparen könnt ihr demnach bei dem Google Pixel 3a mit 64 GB für 289 Euro oder dem Sony LED TV KD-55XG8577 (55 Zoll) für 749 Euro.

24. Februar 2020: Winter Sale bei MediaMarkt

MediaMarkt lockt hin und wieder mit lohnenswerten Schnäppchen. Wir halten stets die Augen für euch offen, damit ihr keinen preisgünstigen Deal verpasst. Heute hat MediaMarkt wieder günstige Angebote für Gamer. Bei einigen Spielen könnt ihr also richtig sparen!

Hier haben wir ein paar ausgewählte Spiele für euch eingebunden, bei denen ihr besonders sparen könnt:

20. Februar 2020: Spart Geld bei diesen Gaming-Produkten

Der neue MediaMarkt-Prospekt ist da und hält neue Angebot bereit, die ihr euch einmal genauer anschauen solltet. Dieses Mal stehen vor allem Gaming-Artikel im Mittelpunkt. Doch auch Smartwatches, Notebook, Fernseher sowie IT & Sofware werden teilweise zu reduzierten Preisen angeboten.

1. Dezember 2019: Black Friday-Deals enden heute

Bis heute Nacht um 23:59 Uhr könnt ihr euch noch bei den Black Friday-Deals bei MediaMarkt bedienen, die von dem Elektronikfachhändler kurzerhand auf das Wochenende ausgeweitet wurden. Zahlreiche Deals und großartige Rabatte auf Konsolen, Fernseher, Smartphones, Serien und vieles, vieles mehr gibt es also nur noch wenige Stunden. Schlagt also am besten noch schnell zu:

30. November 2019: Black Friday noch bis Sonntag!

Achtung! Bei MediaMarkt bezieht sich der Angebotszeitraum „Black Friday“ nicht nur auf den eigentlichen Freitag. Viele der ausgewählten Angebote gelten noch an diesem Wochenende! Ihr solltet also die nachfolgenden Deals auf keinen Fall verpassen, bevor sie mit dem Ende des morgigen Tages verschwinden.

29. November 2019: Die besten Deals am Black Friday 2019

Der Black Friday ist gestartet und auch im Onlinestore von MediaMarkt gibt es zahlreiche Artikel und Produkte zu deutlich reduzierten Preisen abzustauben.

Das sind die aktuellen Preis-Knaller zum Black Friday:

Passend zum Black Friday gibt es jetzt Smartphones zum Aktionspreis bei MediaMarkt. Unter anderem wird das Samsung Galaxy S9 300 Euro günstiger angeboten. Das iPhone X ist ebenfalls drastisch reduziert – beides wie gehabt nur heute!

MediaMarkt: Smartphones im Black Friday: Samsung Galaxy S9 und iPhone X drastisch reduziert

Bei Saturn und MediaMarkt sichert ihr euch im Rahmen des Black Friday die Nintendo Switch für gerade einmal 288 Euro. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten seid, dann könnte das genau eure Chance sein!

Nintendo Switch: Saturn und MediaMarkt: Jetzt für nur 288 Euro sichern!

MediaMarkt und Saturn bieten zum Black Friday einige Angebote im Videospielbereich. Darunter gibt es preisgünstige Games wie „Pokémon Schwert und Schild“, aber auch andere reduzierte Games.

Pokémon Schwert und Schild: Im Angebot für 46,99 Euro am Black Friday!

22. Oktober 2019: Lieferung frei Haus mit MediaMarkt!

Der ultimative Liefer-Wahnsinn ist bei MediaMarkt gestartet. Beim Kauf eines Aktionsprodukts werden euch die Lieferkosten vollständig erlassen, sodass ihr keinen Cent bezahlen müsst!

Die Aktion gilt auf zahlreiche Produktkategorien und ermöglicht euch das Sparen bei Technik, Games und Haushaltselektronik. Aber Achtung: Die Aktion gilt nur für kurze Zeit, nämlich bis zum 26. Oktober 2019 und endet um exakt 20 Uhr!

Und so geht’s:

Kauft online einen Aktionsartikel ein. Spart euch die Versandkosten für eure Wunschartikel. Der Abzug der Versandkosten erfolgt direkt im Warenkorb. Lasst euch eure Wunschartikel bequem und versandkostenfrei zum Verwendungsort liefern.

5. Oktober 2019: Unwiderstehlich sparen und 100-Euro-Coupon erhalten!

MediaMarkt hat derzeit eine ziemlich spezielles Angebot, bei dem ihr auf einen ohnehin schon reduzierten Fernseher noch obendrauf einen 100-Euro-Coupon erhaltet für Lieferando.

Im Angebot befindet sich der Fernseher Toshiba 55 Zoll UHD TV mit 4K (Smart TV), der anstelle von 899 Euro nur 479 Euro kostet. Wenn ihr euch für den Kauf dieses besonders günstigen Fernsehers entscheidet, gibt es aber noch ein Extra obendrauf. Und zwar erhaltet ihr ein 100-Euro-Coupon für Lieferando.de.

Und so geht’s:

Thoshiba 55 Zoll bis zum 30. November 2019 kaufen (Modellnummer 55U6863DAZ TV). Frühestens 21 Tage nach dem Kauf das Teilnahmeformular unter toshiba-tv-promotion.de ausfüllen und den Kauf verifizieren. Ihr erhaltet einen Code im Wert von 100 Euro für Lieferando.de. Diesen Gutschein könnt ihr so lange nutzen, bis er aufgebraucht ist. Beachten: Gültig ist der Gutschein bis zum 30. September 2020.

24. September 2019: P4-Kracher zu Mega-Preisen

Nur für kurze Zeit könnt ihr im Onlineshop von MediaMarkt verschiedene PS4-Konsolen und Bundles zu deutlich reduzierten Preisen erwerben.

Einige der Konsolen und Bundles sind online bereits nicht mehr verfügbar, da diese Aktion nur noch bis Donnerstag, den 26. September 2019 um 23:59 Uhr läuft.

