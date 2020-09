MediaMarkt: 4K-TV LG NANO86 im Angebot für unter 800 Euro

Die 10 besten Fernseher für die PS5 in 2020: Ratgeber 4K & 8K-TV – So holt ihr alles aus eurer PS5 raus!

Weitere passende Fernseher für die PS5 haben wir euch in diesem umfangreichen Ratgeber übersichtlich aufgelistet. Schaut also gerne mal rein:

Generell bietet der LG NANO86 ein gestochen scharfes Bild in 4K, während aber der Kontrast zu wünschen übrig lässt und die LED-Beleuchtung von Käufern immer wieder kritisiert wird. Zusammengefasst richtet sich der Fernseher an alle Käufer, für die Mittelklasse ausreicht und bei denen vor allem der Preis im Vordergrund liegt.

Derzeit bietet MediaMarkt im eigenen Onlineshop den LG NANO86 mit 55 Zoll (135 cm) Bildschirmdiagonale und einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel für günstige 798,36 Euro an. An dem TV-Gerät befinden sich neben zwei HDMI 2.0- außerdem zwei HDMI 2.1-Anschlüsse, die allerdings nur eingeschränkt zu allen Leistungen der PS5 fähig sind. Wenn ihr mehr über HDMI 2.1 erfahren möchtet, schaut gerne in unseren TV-Artikel rein.

Am kommenden Mittwoch wird Sony höchstwahrscheinlich bekannt geben , wie viel die PS5 kostet und wann die Next-Gen-Konsole in diesem Jahr erscheint. Solltet ihr derzeit noch über den Kauf eines passenden Fernsehers nachdenken, haben wir für euch möglicherweise ein passendes Angebot, das euren Geldbeutel schont.

