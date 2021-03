McDonald’s feiert das 25. Pokémon-Jubiläum und beschert den Fans besondere Pokémon-Sammelkarten. Bis zum 7. April enthält jedes Happy Meal ein Booster Pack mit 4 Karten, insgesamt gibt es 50 Karten zum Sammeln. Wir listen euch auf, welche Karten ihr für ein komplettes Set braucht.

Alle Pokémon-Karten aus dem McDonald’s Happy Meal

Wann gibt es die Pokémon-Karten bei McDonald’s?

Die Aktion läuft vom 11. März bis zum 7. April 2021.

Diese Karten gibt es alle zum Sammeln: Ihr erhaltet je Booster-Pack 4 zufällige Karten des offiziellen Pokémon TCG. Ein komplettes Set besteht aus 50 Karten. Die folgende Liste zeigt euch, welche Karten ihr bereits habt und welche euch noch fehlen!

#1: Bisasam

#2: Endivie

#3: Geckarbor

#4: Chelast

#5: Serpifeu

#6: Igamaro

#7: Bauz

#8: Chimpep

#9: Glumanda

#10: Feurigel

#11: Flemmli

#12: Panflam

#13: Floink

#14: Fynx

#15: Flamiau

#16: Hopplo

#17: Schiggy

#18: Karnimani

#19: Hydropi

#20: Plinfa

#21: Ottaro

#22: Froxy

#23: Robball

#24: Memmeon

#25: Pikachu

(Die Nummerierung der Liste entspricht der Nummerierung auf den Karten)

Jedes Pokémon gibt es als seltene Holo-Karte

Insgesamt gibt es alle 24 Starter-Pokémon plus Pikachu. Diese 25 Karten kommen jeweils einmal in der normalen Variante und einmal in der selteneren Holo-Version vor (ihr erkennt sie daran, dass das Bild glitzert). Das macht insgesamt 50 Karten. Jedem Päckchen liegen 4 Karten bei – 3 normale und eine Holo-Karte. Habt ihr euch bereits alle geschnappt?

Booster Packs fast ausverkauft: Pokémon-Karten im Hype

Aktuell befindet sich das Pokémon Trading Card Game wieder im Hype. Reihenweise wurden die „Pokémon“-Karten von McDonald’s in den USA aufgekauft. Insbesondere Scalper und Reseller machen damit ein Geschäft, kaufen den Kindern die Happy Meals mit der beliebten Dreingabe weg und verkaufen die Karten bei ebay zu unverschämt hohen Preisen weiter. In Deutschland passiert das noch nicht so krass, aber auch hierzulande werden die Bestände durch den hohen Ansturm knapper. Ihr solltet also nicht zu lange warten, wenn ihr euch eines der Pokémon-Happy Meals sichern wollt.