Mass Effect-Trilogie erhält neues Art-Book, Hinweis auf Remaster?

Die beliebte „Mass Effect“-Trilogie mit Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 könnte ein Remaster erhalten, wenn man den anhaltenden Spekulationen Glauben schenken möchte. Doch ob es wirklich dazu kommt, lässt sich bislang noch nicht final bestätigen.

Es gibt jetzt allerdings einen weiteren Anhaltspunkt auf der Liste der Hinweise fürs Remaster. „The Art of The Mass Effect Trilogy: Expanded Edition“ lautet der Titel des neuen Art-Books, das von Dark Horse Comics in 2021 herausgegeben wird. Aber warum deutet diese Veröffentlichung nun auf das Remaster?

Im Jahre 2012 haben EA, BioWare und Dark Horse Comics ein Art-Book veröffentlicht, das den Titel „The Art of the Mass Effect Trilogy“ trägt. Dies geschah im Release-Zeitrahmen von „Mass Effect 3“. Es zeigt Art-Works aus der gesamten Serie auf.

Nun wird ganz einfach assoziiert, dass der Release des neuen Art-Books ein direkter Hinweis auf das Remaster der „Mass Effect Trilogy“ sein könnte.

The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition

Das neu aufgelegte Art-Book „The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition“ erscheint am 23. März 2021. Könnte die Remastered-Edition also auch in diesem Zeitraum erscheinen?

© EA

Lohnen dürfte sich das neue Artbook so oder so. Es enthält laut Beschreibung über hunderte Bilder, die noch nie zuvor veröffentlicht wurden. Darunter zählen Art-Works zu den Hauptteilen und sogar den DLCs.

Das neue, erweiterte Art-Book zur „Mass Effect“-Trilogie könnt ihr ab sofort bei Amazon vorbestellen. Die Kindle-Version kostet hierzulande rund 22 Euro. Die gebundene Ausgabe ist noch nicht freigeschaltet. Bedenkt jedoch, dass es erst ab dem 23. März 2021 verfügbar ist:

Ob und wann es je zu einem „Mass Effect 5“ kommen wird, steht ebenfalls in den weiten Sternen der Galaxis. Bislang gibt es noch keine direkten Hinweise auf einen ganz neuen Teil. Auf der anderen Seite gibt es hingegen die ersten Bilder zu Dragon Age 4, die Thedas in einem ganz neuen Licht zeigen.