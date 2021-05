Mass Effect Legendary Edition: Multiplayer kommt unter zwei Bedingungen zurück

Damit Mass Effect 3 in der Legendary Edition der SciFi-Reihe auch ohne Multiplayer funktioniert, überarbeitete das Team extra einige Gameplay-Aspekte. Dennoch ist die Mehrspieler-Komponente nicht vom Tisch. Wie der Project Director erklärt, könnte sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Wann gibt es wieder den Multiplayer in Mass Effect?

Ob ihr euch wieder zusammen mit anderen Spielenden in die Koop-Gefechte werfen könnt, ist ganz davon abhängig, wie gut die Legendary Edition bei den Fans ankommt. Zwei Punkte werden darüber entscheiden, ob auch die überarbeitete Remaster-Version den Modus erhalten wird:

Feedback der Fans: Am wichtigsten ist, wie viele Spieler*innen diesen Modus überhaupt spielen wollen. Nur, wenn genügend Fans ihr Verlangen danach ausdrücken, wird das Studio weiter überlegen, ob sich der zusätzliche Entwicklungsaufwand lohnt.

Genügend Ressourcen bei den Entwicklern: Danach ist zudem wichtig, ob das Team überhaupt genügend Ressourcen besitzt, das Unterfangen anzugehen. Denn wenn man die Mehrspielerkomponente wieder integriert, dann muss diese auch gewissen Qualitätsstandards genügen. Und ob man diese erreichen kann, ist davon abhängig, wie viel Zeit und Personal man für die Entwicklung aufbringen kann.

Wieso fehlt der Multiplayer überhaupt?

Bei den Überlegungen zu dem Multiplayer-Modus sah sich das Studio vor zahlreichen Problemen. Angefangen bei Crossplay, bis hin zur Übernahme der verbleibenden Spieler*innen des Modus im alten „Mass Effect 3“. Für all das, muss man eine Lösung finden.

All das zu lösen, empfand das Team als eine größere Herausforderung, als den gesamten Remaster von „Mass Effect 1“ an sich zu realisieren. Deswegen entschied man sich dazu, die Einzelspielererfahrung in den Mittelpunkt zu stellen und den Multiplayer erst einmal außen vor zu lassen.

Lohnt sich die Legendary Edition?

Wie gut das Remaster der gesamten „Mass Effect“-Trilogie auch ohne den Koop-Modus ist, erfahrt ihr in unserem Test. In dem erklären wir euch ganz genau, ob hinter der Legendary Edition ein wirklich gutes Remaster steckt oder es sich nur um eine dahingeworfene Neuverwurstung handelt.

Dafür schauen wir uns nicht nur die Grafik der Trilogie an, sondern gucken auch, was sich in Sachen Gameplay alles getan hat und welche Neuerungen ihr noch in den einzelnen Teilen der Reihe erwarten könnt.

