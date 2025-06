Marvels Godzilla trifft Avengers – Nostalgie trifft auf schwaches Skript

Marvel hat mit Godzilla vs. Avengers einen nostalgischen Ausflug in die Vergangenheit gewagt, indem sie den König der Monster gegen die mächtigsten Helden der Erde antreten lassen. Diese Ausgabe spielt im 21. Jahrhundert, während Brian Michael Bendis‘ New Avengers-Ära, und vereint Spider-Man, Luke Cage und selbst Wolverine zu einem altbekannten Team. Doch leider wird diese Wiedervereinigung durch mittelmäßige Kunst und ein schwaches Skript getrübt.

Warum enttäuscht Godzilla vs. Avengers?

Was ist das größte Problem des One-Shots? Der größte Schwachpunkt ist der Humor. Während andere Godzilla vs.-Comics die Schwere der Situation ernst nehmen, neigt Godzilla vs. Avengers dazu, die Situation herunterzuspielen und die Handlung mit Maria Hill zu verstricken. Autor David F. Walker versucht, Bendis‘ geistreiche Dialoge nachzuahmen, macht die Avengers jedoch stattdessen unverantwortlich. Besonders Captain America wirkt hier fehl am Platz, da er normalerweise die Situation ernst nehmen würde.

Die Hauptkonfrontation des Comics dreht sich um einen Kampf zwischen Godzilla und Fing Fang Foom. Letzterer möchte den Titel des Königs der Monster für sich beanspruchen, was zwar ein schwacher Grund ist, aber zu Fing Fang Fooms Charakter passt. Währenddessen versuchen die Avengers, so viele unschuldige Zivilisten wie möglich zu retten. Ein Großteil der Geschichte wird in Rückblenden erzählt, während Maria die Avengers und später die Erfinder des neuen Jet Jaguar über die Kollateralschäden befragt.

Wie schlägt sich die Kunst in Godzilla vs. Avengers?

Wie beeinflusst die Kunst den Gesamteindruck? Georges Jeantys Kunst untergräbt viele der großen Momente des Comics. Die Zeichnungen wirken gehetzt, mit überladenen Hintergründen und unansehnlichen Gesichtern. Die entscheidenden Szenen, in denen die Avengers Godzilla zurück ins Wasser drängen, verlieren an Wirkung, weil die Kunst nicht episch genug erscheint. Glücklicherweise zeichnet der Künstler einen großartigen Godzilla, der mit Details versehen wird, die die Gravitas des Charakters hervorheben.

Normalerweise bieten diese Comics den Helden einen coolen Moment, um ihre Bedeutung im Kampf gegen den gigantischen Gegner zu beweisen. Selbst Spider-Man konnte in seinem One-Shot den König der Monster mit den Handschuhen von Shocker aus dem Venom Symbiote befreien. Leider wirken die Avengers im Vergleich dazu in Godzilla vs. Avengers unerheblich, obwohl ihr Ziel, Menschen zu retten, zweifellos edel ist. Doch anstatt edel zu handeln, streiten sie sich untereinander und beschweren sich, als wäre es ein gewöhnlicher Arbeitstag.

Wie wird das Erbe der New Avengers gewürdigt?

Gelingt es, das Gefühl der ursprünglichen New Avengers-Ära einzufangen? Walker gelingt es nicht, das Gefühl der Bodenständigkeit und des Alltäglichen, das Bendis’ ursprüngliche New Avengers-Ära auszeichnete, einzufangen. Die Avengers wirken nicht sympathisch, besonders wenn sie versuchen, ihre Handlungen gegenüber Maria zu rechtfertigen und trotz der Zerstörung weiterhin Witze über den Konflikt machen. Obwohl Marvel mit Godzilla vs. Avengers versucht, mit der aktuellen Filmveröffentlichung zu synchronisieren, erreicht es nicht die gleiche Wirkung wie das klassische Team aus den 2000er Jahren.

Godzilla vs. Avengers sollte ein unterhaltsamer Comic sein, in dem die mächtigsten Helden der Erde dem bekanntesten Kaiju der Welt gegenüberstehen. Leider wird die Ausgabe durch mangelhafte Kunst und nervige Dialoge, die es nicht schaffen, eine ikonische Ära der Avengers-Comics einzufangen, enttäuscht. Obwohl das Wiedersehen mit dem ikonischen New Avengers-Team nostalgisch ist, kann es nicht an sein Vermächtnis anknüpfen.

