Falls ihr mit dem Gedanken spielt, die Erde zu verlassen, weil ihr lieber auf einem anderen Planeten leben möchtet, solltet ihr euch jetzt schnellstmöglich an die NASA wenden. Wenn alles klappt, schickt euch die Weltraumbehörde noch heute zum Mars.

NASA trifft auf Instagram

In Zusammenarbeit mit Instagram hat die NASA nämlich ein paar fetzige Instagram-Filter bereitgestellt. Der erste Filter befördert euch kurzerhand auf die Oberfläche des Mars. Eurem Spaziergang auf dem nicht ganz so idyllischen Planeten steht ab sofort nichts mehr im Wege. Und das Gute ist, dass ihr eure epische Reise auf Instagram direkt teilen könnt, damit eure Familie und Freunde sehen, was ihr im Sonnensystem so anstellt.

Tatsächlich bleibt es nicht bei einem Filter. Die Verantwortlichen haben sogleich drei Filter bereitgestellt. Da wären also noch Mission Control, bei dem ihr die Marsmission eurer Freunde überwacht oder 3D Rover. Letzterer Filter wirft einen Landrover der NASA in eure virtuelle Umgebung. Im Detail handelt es sich um den neuen Rover Perseverance Mars Rover, der den Curiosity, der am 6. August 2012 auf dem Mars gelandet ist und noch heute aktiv ist, in gewisser Weise ablöst.

Instagram: Dark Mode verfügbar: So stellt ihr den Modus ein

Filter öffnen: Bilder und Storys aufnehmen!

Falls ihr euch nun fragt, wie man die epische Reise zum Mars antreten kann, haben wir hier die entsprechenden Links vorbereitet. Auswählen könnt ihr die Filter, wenn ihr diese News über euer Smartphone aufruft und die einzelnen Links anklickt:

Die Zusammenarbeit der NASA und Instagram ist ein Teil der Social-Media-Kampagne der Raumfahrtorganisation National Aeronautics and Space Administration, die Interessenten auf den #CountdownToMars hinweist. Am 30. Juli 2020 wird zunächst der Perseverance zum Mars geschickt, der nach Anzeichen vergangenen Lebens auf dem Planeten sucht.

Werdet ihr einen kleinen Abstecher zum roten Planeten machen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.