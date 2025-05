Mario Kart World – Alle Charaktere! Alle 50x Fahrer in der Liste

Mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 erwartet uns eine aufregende neue Ära für das beliebte Franchise Mario Kart. Das neue Spiel, Mario Kart World, verspricht nicht nur eine Fortsetzung der beliebten Rennserie, sondern auch eine Vielzahl neuer Features, die das Spielerlebnis auf ein neues Level heben werden. Das Spiel wurde ursprünglich für die Nintendo Switch entwickelt, musste jedoch aufgrund von Optimierungsschwierigkeiten für die neue Konsole angepasst werden. Nun wird es als Launch-Titel für die Switch 2 erscheinen und bietet ein völlig neues Spielerlebnis in einer offenen Welt.

Ein beeindruckendes Fahrerfeld: Alle Charaktere!

Welche Charaktere sind in Mario Kart World verfügbar? In Mario Kart World kannst du aus einem beeindruckenden Fahrerfeld von 50 Charakteren wählen. Diese beinhalten sowohl altbekannte Favoriten als auch einige überraschende Neuzugänge. Die nachfolgende Liste zeigt alle bisher bekannten spielbaren Charaktere mit den bisher bekannten Outfits.

Charakter Kostüme Mario All-Terrain, Aviator, Cowboy, Happi, Mechanic, Pro Racer, Sunshine, Touring Luigi All-Terrain, Farmer, Gondolier, Happi, Oasis, Pro Racer, Touring Peach Aero, Aviator, Farmer, Pro Racer, Touring, Vacation, Yukata Daisy Aero, Oasis, Pro Racer, Swimwear, Touring, Vacation Yoshi Aristocrat, Biker, Food Slinger, Matsuri, Pro Racer, Swimwear, Touring Toad Burer Bud, Conductor, Explorer, Pro Racer Koopa Troopa Pro Racer, Runner, Sailor, Work Crew Bowser All-Terrain, Biker Wario Biker, Oasis, Pirate, Pro Racer, Road Ruffian, Wicked Wasp, Work Crew Waluigi Mariachi, Pro Racer, Road Ruffian, Vampire Rosalina Aero, Aurora, Pro Racer, Touring Pauline Aero Baby Mario Pro Racer, Swimwear, Work Crew Baby Luigi Pro Racer, Work Crew Baby Peach Explorer, Pro Racer, Sailor, Touring Baby Daisy Explorer, Pro Racer, Sailor, Touring Lakitu Fisherman, Pro Racer Toadette Conductor, Explorer, Pro Racer, Soft Server Bowser Jr. Biker Jr., Explorer, Pro Racer Baby Rosalina Explorer, Pro Racer, Sailor, Touring Birdo Pro Racer, Vacation King Boo Aristokrat, Pirate, Pro Racer Shy Guy Slope Styler, Pro Racer Donkey Kong All-Terrain Cataquack – Cheep Cheep – Charging Chuck – Dolphin – Dry Bones – Fish Bone – Goomba – Hammer Bro – Moo Moo Cow – Nabbit – Pinguin – Spike – Para-Biddybud – Pianta – Piranha-Pflanze – Sidestepper – Stingby – Peepa – Monty Maulwurf – Pokey – Swoop – Schneemann – Münzschrank – Conkdor – Rocky Wrench – Raupy – Wiggler –

Neuerungen und Features in Mario Kart World

Was macht Mario Kart World einzigartig? Mario Kart World hebt sich durch seine innovativen Neuerungen ab, die das Spielgefühl revolutionieren. Eine der spannendsten Änderungen ist der neue offene Weltansatz, der den Spielern die Freiheit gibt, abseits der Rennstrecken zu erkunden. Diese Freiheit wird durch den neuen „Freies Fahren“-Modus unterstützt, in dem Spieler die Welt entdecken und verschiedene Missionen absolvieren können. Spieler können auch Fotos ihrer Fahrer machen, während sie die Umgebung erkunden.

Ein weiteres Highlight ist der „Knockout-Tour“-Modus, in dem 24 Fahrer in einem langen Rennen gegeneinander antreten. An sechs Zwischenpunkten werden jeweils vier Fahrer eliminiert, bis der Sieger feststeht. Zudem kehrt der beliebte Battle-Modus zurück, bei dem du in verschiedenen Minispielen wie dem Ballon-Kampf oder Münzenjäger antreten kannst.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Wann und zu welchem Preis wird Mario Kart World erhältlich sein? Mario Kart World gibt es zeitgleich mit der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025. Der Preis für das Spiel liegt bei 80 Euro, was im Vergleich zu früheren Nintendo-Spielen eine Preiserhöhung darstellt. Die Konsole selbst wird in einem Bundle mit Mario Kart World für 520 Euro angeboten, während die Konsole ohne Spiel 470 Euro kostet. Angesichts der Preiserhöhungen für die Spiele der neuen Generation erscheint das Bundle als die lohnendere Option.

Wie sieht deine Meinung zu den neuen Features von Mario Kart World aus? Freust du dich, dass es endlich neue Fahrer gibt? Teile sie in den Kommentaren mit uns!