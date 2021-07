Lost in Random: Gameplay-Trailer veröffentlicht und Releasetermin bekannt

Publisher und Entwickler Electronic Arts hat im Rahmen der EA Play Live 2021 am 22. Juli neue Infos zu Spielen wie Battlefield 2021 enthüllt, das lang diskutierte Remake zu Dead Space offiziell bestätigt und sogar einen ersten Teaser-Trailer dazu gezeigt. Weiterhin erhielten Spieler*innen einen offiziellen Releasetermin zu dem märchenhaften Abenteuer des schwedischen Entwicklerstudios Zoink sowie einen ausführlichen Gameplay-Trailer. Lost in Random erscheint am 10. September 2021.

Worum geht es in Lost in Random?

Das von einer bösen Königin regierte Königreich Random ist in sechs geheimnisvolle Gebiete unterteilt, in denen alles Leben von einem verfluchten schwarzen Würfel bestimmt wird. In der Rolle von Even wandeln Spieler*innen durch die mysteriösen Straßen des Landes, treffen auf die launischen Bewohner und stellen sich abenteuerlichen Quests, um Evens Schwester Odd aus den Fängen der Königin zu retten.

Unterwegs trifft Even auf Dicey, einen kleinen, seltsamen lebendigen Würfel. Gemeinsam entdecken sie eine uralte Geschichte mit einer aktuellen Botschaft, die normalerweise nicht in Spielen thematisiert wird: Man muss den Zufall weder fürchten noch kontrollieren. Wenn man ihn zulässt, kann man ihn für sich nutzen und jede Situation meistern.

Lost in Random: „Innovatives Gameplay“

Die Entwickler*innen versprechen für „Lost in Random“ innovatives Gameplay. So werdet ihr in dem Titel Münzen sammeln, die Even unter anderem zu neuen Angriffen und Fähigkeiten verhelfen. Und diese sind für die taktischen Kämpfe in jedem Fall von großem Vorteil. Mit Events Schleuder können Gegner attackiert werden, wodurch Energie-Würfel entstehen, die Dicey mit Energie versorgen. Ist der kleine Würfel vollständig aufgeladen, kann er geworfen werden und so die Zeit einfrieren und seine mächtige Magie entfesseln. Gekämpft wird auf sich ständig verändernden Brettspiel-Arenen.

„Lost in Random“ erscheint am 10. September 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC.