Tag Heuer: Diese limitierte Super Mario Uhr kostet 2150 Dollar

Nintendos schnauzbärtiges Maskottchen Mario hat sich in seiner Karriere sicher schon auf vielen Produkten verewigt: Brotdosen, T-Shirts, Bettwäsche, Lego und vielem mehr. Der Klempner in rot ist nicht nur eine beliebte Videospiel-Figur, sondern eine Ikone, die Fans gerne auf ihrem Eigentum zur Schau stellen.

Falls euch aufgrund der Pandemie euer Zeitgefühl öfter mal im Stich lässt, springt euch Mario nun auch zur Hilfe: Er ziert nämlich das Zifferblatt der neuesten Uhr aus der Kollektion von Tag Heuer. Der Schweizer Uhrenhersteller hat sich mit dem japanischen Videospielunternehmen zusammengetan und bringt so den italienischen Tausendsassa auf euer Handgelenk.

Limitiert und ganz schön teuer: Die Super Mario Uhr hat es in sich

Zumindest, wenn ihr zu den erlesenen 2.000 Personen gehört, die eine der limitierten Uhren ergattern können. Ab morgen, dem 15. Juli 2021 um 10 Uhr, könnt ihr entweder auf der Website oder in einem ausgesuchten Tag im Heuer Store vor Ort euer Glück versuchen. Sogenannte Prioritäts-Abonnenten dürfen schon zwei Stunden vorher zur Kasse.

Kleine Warnung vorweg: Ihr solltet ordentlich Kohle in den Taschen haben, wenn ihr den hüpfenden Klempner auf euer Handgelenk einladen wollt. Satte 2.150 Dollar soll die Super Mario Uhr kosten. Dafür hat sie aber auch einiges zu bieten: Wie VGC berichtet, nutzt die Smart-Watch Wear OS, also die Watch-Version von Android.

Tag Heuer stellt auf Instagram unter Beweis, dass sich das Display der Uhr an euren Aktivitätsverlauf anpasst. Habt ihr 25 Prozent eueres Tagesziels an Bewegung erreicht, bekommt der italienische Pilz-Connaisseur einen Superpilz spendiert, während er bei 50 Prozent aus einer Röhre auftaucht. Bei 75 Prozent sammelt Mario dann einen Superstern ein und bei 100 Prozent springt er verdient an die Fahnenstange.

Für euch ist damit natürlich noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Bewegung im Alltag ist schließlich besonders wichtig. Laut World Tempus scheint das auch für den Tag Heuer CEO Frédéric Arnault ein ausschlaggebender Punkt gewesen zu sein:

„Die Inspiration für diese Kollaboration kam von unserem Bedürfnis, unsere neue Wellness-Anwendung [gemeint ist die Smart-Watch] aufregender und spielerischer zu gestalten. Da kam uns direkt Mario in den Sinn. […] Mario ist der ultimative, super-aktive Charakter, dessen Durchhaltevermögen und Ausdauer ihn durch jede Situation manövriert.“

Die schmucke Smart-Watch macht sich sicherlich auch auf dem Golfplatz richtig gut. Falls ihr den aber lieber digital unsicher macht, solltet ihr mal einen Blick auf Mario Golf: Super Rush werfen.