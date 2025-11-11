Battlefield 6-Update: PS5 Controller-Probleme – Lösung in Sicht!

Du bist ein Fan von Battlefield 6 und spielst es auf dem PC mit einem PlayStation 5 Controller? Dann hast du vielleicht schon bemerkt, dass es einige Probleme mit den sogenannten Deadzones gibt. Diese machen es schwierig, präzise Bewegungen beim Zielen auszuführen. Doch es gibt gute Nachrichten: Ein Entwickler von Battlefield 6, Julian Manolov, hat das Problem erkannt und arbeitet bereits an einer Lösung.

Die Herausforderungen mit den PS5 Controllern

Was sind die spezifischen Probleme mit den PS5 Controllern? Die Schwierigkeiten treten bei der Verwendung von Sony Controllern auf, da es eine geringe Kompatibilitätsproblematik gibt. Laut Manolov wird ein Teil des Stick-Bereichs abgeschnitten, bevor die eigentliche Deadzone-Unterstützung des Spiels greift. Dies führt dazu, dass du bei kleineren Bewegungen nicht die gewünschte Kontrolle hast.

Manolov versichert, dass ein Update in Arbeit ist, das diese Schwierigkeiten beheben soll. In der Zwischenzeit könntest du auf einen Xbox Controller umsteigen, wenn du weiterhin mit einem Controller spielen möchtest, da dieses Problem dort nicht auftritt.

Zukünftige Updates und Content-Pläne

Welche neuen Inhalte erwarten dich in Battlefield 6? Die kommenden Monate sind entscheidend für Battlefield 6. Vor kurzem wurde der RedSec Battle Royale Modus eingeführt, der gemischte Reaktionen hervorrief. Dies zusammen mit dem Start von Season 1 wird zeigen, wie gut sich das Spiel langfristig halten kann.

Das Entwicklerteam von Battlefield Studios wird in den nächsten Wochen und Monaten kontinuierlich an Verbesserungen arbeiten. Auch wenn bisher keine spielzerstörenden Bugs aufgetreten sind, gibt es kleinere Fehler, wie das Drohnen-Bug, das ebenfalls in naher Zukunft behoben werden soll.

Deine Meinung zählt!

Wie geht es weiter mit Battlefield 6? Die Einführung neuer Inhalte und die Behebung der Controller-Probleme werden entscheidend für den zukünftigen Erfolg des Spiels sein. Doch deine Meinung ist gefragt: Hast du ähnliche Probleme mit dem PS5 Controller erlebt? Was hältst du von den neuen Updates und dem Battle Royale Modus?

Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren und lass uns wissen, was du dir für die Zukunft von Battlefield 6 wünschst!