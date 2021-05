Life is Strange True Colors: Video stellt den Park Ranger Ryan vor

© Square Enix/Deck Nine

Der Release von Life is Strange True Colors am 10. September 2021 rückt langsam näher. Um die Wartezeit etwas zu versüßen, gibt es aktuell eine Videoreihe auf dem YouTube-Kanal des Spiels, in der die verschiedenen Charaktere vorgestellt werden.

Im neuen Video liegt der Fokus auf dem Park Ranger Ryan aus Haven Springs, der eine Art Ruhepol für die Protagonistin Alex darstellt.

Life is Strange True Colors: Das ist Ryan

Der sympathische Ranger wurde in Haven Springs geboren und ist auch dort aufgewachsen. Ryan ist außerdem ein alter Freund von Alex Bruder, weshalb er sich besonders freut, sie in seiner Heimatstadt willkommen zu heißen.

Er hat die Stadt noch nie verlassen und deshalb kaum etwas von der Welt gesehen, fühlt sich in der heimischen Natur allerdings ohnehin am wohlsten.

Die besondere Ruhe, die er ausstrahlt, ist wie Balsam für Alex Seele. Sie freundet sich schnell mit ihm an und wenn ihr ihn besonders gern habt, könnt ihr später auch eine Beziehung mit ihm eingehen.

Erstmals mit deutscher Synchro

Neben der Protagonistin Alex und nun auch Ryan wurden bereits Steph und Gabe in kurzen Videos vorgestellt. Wahrscheinlich werdet ihr über die nächsten Wochen auch die anderen Charaktere vorab kennenlernen können.

Vor einer Weile wurde außerdem der Cast von Life is Strange True Colors enthüllt, seit letzter Woche sind auch die deutschen Synchronsprecher*innen bekannt. Damit ist der dritte Teil der erste der Reihe, der hierzulande eine eigene Synchro bekommt. Einige der Stimmen werden euch sicherlich bekannt vorkommen.