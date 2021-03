Life is Strange: True Colors – Die Singstimme von Protagonistin Alex samt Creep-Cover und Trailer-Song

Life is Strange 3 wurde vor wenigen Tagen als Life is Strange: True Colors angekündigt. In der Hauptrolle steckt diesmal Alex Chen, deren Superkraft sich durch Empathie auszeichnet. Denn die junge Frau ist fähig die Emotionen anderer Menschen in Form von Auren wahrzunehmen und sie sich sogar anzueignen.

Was passt besser zu einer Fähigkeit wie dieser als stimmungsvolle Musik? Schon immer war der Soundtrack in den bisherigen LiS-Spielen ein wesentlicher Bestandteil. In True Colors wird Musik wohl noch etwas mehr Raum einnehmen, denn im Spiel zückt Alex selbst die Gitarre und gibt neben ihrer Superpower ihr musikalisches Talent zum Besten. Doch wer steckt hinter der Singstimme und was ist das eigentlich für ein grandioses Lied im ersten Trailer?

Die Musik von Life is Strange: True Colors

Entwickler Deck Nine lässt uns mit „Life is Strange: True Colors“ eine neue emotionale Reise starten und ein weiteres Mysterium in einer kleinen Stadt namens Haven Springs aufdecken. Im ersten Trailer haben wir bereits einen Vorgeschmack auf das neue Story-Adventure erhalten und wurde sogleich von einem zauberhaften Lied begrüßt.

Das Lied im Trailer

Der erste Song, den ihr früh im Trailer von True Colors hört stammt von dem walisisches Musiker Novo Armor und heißt Haven, passend zum neuen LiS-Städtchen Haven Springs.

Wer ist die Singstimme von Alex Chen?

Die 20-jährige Sängerin mxmtoon aka Maia übernimmt in „Life is Strange: True Colors“ die Gesangparts für die neue LiS-Protagonistin. Die US-amerikanische YouTuberin ist bekannt für ihre Gesangseinlagen, die sie zumeist mit der Ukulele begleitet.

In einem weiteren Trailer, den Maia auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht hat, können wir dem Cover von Radioheads „Creep“ lauschen und weitere Spielszenen und Kulissen betrachten:

Noch mehr Musik im DLC Wavelangth

Vorbesteller können sich bereits eine erste Bonusgeschichte mit dem Namen Wavelength (Deutsch: Wellenlänge) sichern, bei dem wir mehr über die DJane-Vergangenheit des Before the Storm-Charakters Steph erfahren. In „Life is Strange 3“ wird Steph als potenzielle Romanze von Alex zurückkehren und wir werden nicht nur mehr über sie, sondern ebenso mehr über den mysteriösen Plattenladen von Haven Springs erfahren. Mehr gute Musik ist also vorprogrammiert!

Life is Strange: True Colors jetzt vorbestellen – Alle Editionen und Preorder-Boni

Wir sind jedenfalls unfassbar gespannt, was der Soundtrack in „Life is Strange: True Colors“ noch so bieten wird und wie oft wir Alex selbst in musikalischer Aktion mit ihrer Gitarre sehen werden. Der Release erfolgt in einem Stück am 10. September 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und Google Stadia. Die episodenweise Veröffentlichung gehört mit dem neuen Teil der Vergangenheit an ebenso wie die fehlende deutsche Sprachausgabe.